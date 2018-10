El pionero Dyson lleva su coche eléctrico a Asia El inventor y empresario inglés, sir James Dyson. / Efe El inventor inglés guarda su secreto tecnológico para perturbar el mercado mundial con su empresa familiar IÑIGO GURRUCHAGA Martes, 30 octubre 2018, 00:29

El inventor y empresario inglés, sir James Dyson, anunció la pasada semana que fabricará sus vehículos eléctricos en Singapur, donde ya tiene factorías altamente automatizadas para la producción de motores para sus aparatos domésticos. El ensamblaje se hace en Malasia y en Filipinas, mientras que el principal centro de investigación y desarrollo en la sede histórica de la compañía en el sudoeste de Inglaterra.

El anuncio de la decisión no ha causado sorpresa. Confirma la ambición global de Dyson, cuyos directivos han explicado al 'Financial Times' que la elección de Singapur no se debe a los bajos costes sino a la existencia en la ciudad-estado de personal con formación en ingeniería avanzada y a la proximidad y apertura comercial al mercado chino.

La inversión será de unos 3.000 millones de euros, dos tercios destinados al desarrollo de tecnologías y un tercio a la creación de la planta. Aunque las cifras no comprometen la estabilidad financiera de una empresa que ha tenido un crecimiento vertiginoso de su producción y de sus beneficios en las dos últimas décadas, la iniciativa se ve como un test de la capacidad de innovación del fundador de la compañía.

Elon Musk, el fundador de Telsa, que desde su base en California ha irrumpido en el mercado de vehículos eléctricos con cifras de ventas en Estados Unidos que ya superaron en septiembre en algunos segmentos a los grandes fabricantes alemanes, ha creado tensiones con sus inversores por sus exabruptos públicos, pero Dyson es una compañía familiar, cristalización de un espíritu pionero.

Aspiraciones

James Dyson, de 71 años, nació en el este de Inglaterra y estudió diseño industrial e ingeniería antes de emprender una carrera como inventor de mecanismos que mejoraban las maniobras de utensilios cotidianos, como la instalación de una bola en lugar de ruedas en las carretillas. Pero, harto de la pérdida de succión de la aspiradora de su casa, concentró sus esfuerzos en mejorarla.

En sus entrevistas a medios británicos ha explicado razones de su éxito. Fue un buen corredor de larga distancia, no por sus atributos físicos sino por su tenacidad. En su experimentación de un nuevo tipo de aspiradora, creó 5.127 prototipos antes de encontrar la solución. «No me importa el fracaso. Siempre he creído que a los estudiantes se les deben dar buenas notas por el número de fracasos. El niño que experimenta cosas extrañas es probablemente el más creativo», ha dicho.

Los fabricantes de aspiradoras rechazaron su invento porque iba a destruir el mercado de bolsas para recoger el polvo o simplemente se rieron de sus pretensiones. Pero algunos copiaron después componentes de sus primeros productos o sus colores vivos. Ha popularizado secadores de manos basados en la velocidad de circulación de aire, secadores de pelo más eficaces y silenciosos.

El coche eléctrico es una apuesta de escala diferente, por la dimensión de su mercado mundial y su importancia, en el contexto de las regulaciones existentes y objetivos futuros, para reducir las emisiones del motor de combustión. La baja capitalización bursátil de los gigantes alemanes del automóvil se interpreta como indicio de que los inversores creen que se acerca un gran cambio en la industria.

Ida y vuelta

Institutos tecnológicos financiados por China o los departamentos de i+D de los grandes fabricantes destinan fondos crecientes a la investigación de baterías de estado sólido, clave para la industria del vehículo eléctrico en la sustitución de los modelos actuales de iones de litio y el logro de cargas más rápidas y de mayor duración. Se anuncian éxitos en laboratorio que no se han transferido a la industria.

Dyson adquirió en 2015 todas las acciones de Sakti3, la empresa estadounidense creada por la ingeniera mecánica Ann Marie Sastry, que habría avanzado más que sus competidores en el diseño de las baterías del futuro. Siempre cuidadoso con la preservación de sus secretos, los portavoces de Dyson afirman que sus opciones tecnológicas para los primeros vehículos, en 2010, están abiertas.

No se completa el retrato de James Dyson sin añadir su papel en la política británica sobre la UE. Calificó como suicidio industrial que Reino Unido no se integrase en el euro, pero es ahora el más destacado líder del sector que aboga por el 'Brexit'. Además por su versión más dura, la marcha sin acuerdo, para competir en el mundo con las reglas de la Organización Mundial de Comercio.