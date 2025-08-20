Un economista desvela la pensión de 564 euros que puede cobrarse sin cotizar ni un solo día Rubén de Gracia explica que existen dos modalidades para aquellos que no han llegado al mínimo trabajado viviendo en España

Es posible cobrar una pensión sin haber cotizado ni un solo día residiendo en España. Esta opción la explica el experto en economía Rubén de Gracia, CEO de Elitelia. «Existen dos modalidades: la pensión no contributiva de jubilación, para quienes cumplen 65 años o más y no han cotizado lo suficiente para acceder a la pensión normal, y la pensión no contributiva de invalidez, pensada para personas de entre 18 y 65 años que acrediten una discapacidad del 65 % o superior y también tengan bajos ingresos», señala De Gracias.

Se trata de modalidades de pensión destinadas a aquellos que no cumplen con los requerimientos para acceder a una pensión contributiva por jubilación una vez alcanzan la edad para solicitarla o en caso de que no puedan trabajar debido a una incapacidad. «Ambas funcionan de forma similar: se conceden cuando no se alcanzan los mínimos por ley para conseguir una pensión contributiva, y dependen no tanto del historial laboral o años cotizados, sino de los ingresos actuales y la residencia en España», explica a la revista Semana.

¿Qué condiciones deben cumplirse? «En el caso de la pensión no contributiva de jubilación, se exige haber vivido en España al menos 10 años desde los 16, de los cuales dos deben ser seguidos e inmediatamente anteriores a la solicitud. Respecto a los ingresos anuales, estos no pueden superar los 7.905,80 euros si vives solo. Si convives con familiares, el límite se ajusta teniendo en cuenta lo que gana el conjunto de la unidad familiar». En cuanto a la de invalidez, se debe demostrar la residencia en España, acreditar la discapacidad y cumplir con los límites de renta.

En 2025, la pensión no contributiva se sitúa en 7.905,80 euros al año, lo que equivale a unos 564,70 euros al mes en 14 pagas». Eso sí, es una cifra que varía según la situación familiar. «Si en una misma casa conviven dos personas que la cobran, cada una percibe menos (unos 480 euros al mes). Y si conviven tres beneficiarios, la cantidad baja a unos 451 euros mensuales por persona. También existe un mínimo garantizado: puedes cobrar una pensión reducida, pero nunca será inferior a 141 euros al mes», desgrana el economista. Además de estas dos pensiones no contributivas existen otras modalidades como pensiones de muerte y supervivencia, la pensión de viudedad o de orfandad.

