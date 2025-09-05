¿Tienen derecho las amas de casa a cobrar una pensión de jubilación? Podrán acceder a una prestación contributiva o no contributiva en las mismas condiciones que los trabajadores retribuidos

Jorge Murcia Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:07

Pese a su innegable contribución a la economía de millones de familias, el trabajo doméstico y familiar de las amas de casa no tiene su recompensa en forma de pensión de jubilación. Tienen derecho a cobrarla, pero no específicamente por sus labores dentro del hogar.

Un ama de casa podrá acceder a una pensión de jubilación contributiva en las mismas condiciones que los trabajadores retribuidos -ya sean asalariados o autónomos-. Es decir, tendrán que cumplir las condiciones de edad y años cotizados. Para acceder a la prestación es necesario haber cotizado a la Seguridad Social al menos 15 años, dos de ellos comprendidos en los 15 años anteriores al momento del retiro. Este 2025 los requisitos para jubilarse con la pensión íntegra a los 65 años es haber cotizado un mínimo de 38 años y 3 meses. De no llegar a esa cifra, habrá que esperar a cumplir 66 años y 8 años de edad.

La realidad es que hay una mayoría de amas de casa que nunca han cotizado, o que ni siquiera llegarán a esos 15 años necesarios para acceder a una pensión de jubilación que en todo caso, debido a los pocos años trabajados, sería de escasa cuantía.

Sí tienen derecho a percibir una pensión no contributiva de jubilación, la que asegura a todos los ciudadanos mayores de 65 años «y en estado de necesidad» una prestación económica, asistencia médico-farmacéutica, y servicios sociales complementarios. Esta prestación no está gestionada por la Seguridad Social, sino por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), y también requiere cumplir con unos requisitos:

-Edad: tener 65 o más años.

-Residencia: residir en España y haberlo hecho durante un periodo de diez años, en el tiempo que media entre la fecha de cumplimiento de los 16 años y la del devengo de la pensión. De ellos, dos han de ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud.

-Carecer de ingresos suficientes: se está en esa situación cuando las rentas o ingresos personales en cómputo anual son inferiores a una cifra que se fija cada año. En 2025 se sitúa en 7.905,80 euros.

Sin embargo, en caso de que, pese a contar con ingresos que no llegan a esa cantidad pero se convive con familiares, se cumplirá con el requisito cuando la suma de todas las rentas de los miembros de la unidad de convivencia sean inferiores a unas determinadas cantidades, que también se fijan cada año.

La cuantía individual de la prestación se fija teniendo en cuenta el número de beneficiarios de pensión no contributiva integrantes de la misma unidad económica de convivencia, de los ingresos personales y/o los de las personas que componen dicha unidad de convivencia. En cualquier caso, no puede ser inferior a 1.976,45 euros anuales, cifra que se corresponde con el 25% del importe íntegro de la pensión para este 2025.

