El aviso de un experto inmobiliario: «Nunca firmes tu contrato de alquiler sin revisar esta cláusula» Hay ciertas cláusulas que conviene revisar a la hora de formalizar un arrendamiento

Martes, 12 de agosto 2025

Con el mercado del alquiler completamente desbocado, hay ciertos aspectos a cuidar a la hora de firmar un contrato de arrendamiento. Algunas cláusulas son muy importantes y pueden ayudar a evitar un problema o conflicto entre partes. Una de ellas es el conocido derecho de tanteo, tal y como recuerda el experto inmobiliario Sergio Gutiérrez.

«Si eres propietario y no haces que el inquilino renuncie al derecho de tanteo, podrías no poder vender. Si eres inquilino y renuncias, podrías perder una ganga», resumía. En el caso de los primeros, «nunca sabes las vueltas que da la vida». «Si tienes alquilado el piso durante cinco años o más pueden pasar muchas cosas. Que te veas en la necesidad o quieras vender», ahonda.

«Tienes que tener firmada la cláusula de renuncia de adquisición preferente. Si no, el día que la vendas debes tener un consentimiento escrito del inquilino. Y no es nada fácil», avisa. Sobre la misma cláusula también deben de fijar sus miradas los arrendatarios. «Puedes perder una opción de comprar una ganga por debajo del valor del mercado. Si la vende por rentabilidad lo normal es que sí y quizás quieras aprovecharla». «Lo mejor es negociarla para no tener problemas en el futuro», sintetiza.

