El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El aviso de un experto inmobiliario: «Nunca firmes tu contrato de alquiler sin revisar esta cláusula»

Hay ciertas cláusulas que conviene revisar a la hora de formalizar un arrendamiento

G. C.

Martes, 12 de agosto 2025, 22:37

Con el mercado del alquiler completamente desbocado, hay ciertos aspectos a cuidar a la hora de firmar un contrato de arrendamiento. Algunas cláusulas son muy importantes y pueden ayudar a evitar un problema o conflicto entre partes. Una de ellas es el conocido derecho de tanteo, tal y como recuerda el experto inmobiliario Sergio Gutiérrez.

«Si eres propietario y no haces que el inquilino renuncie al derecho de tanteo, podrías no poder vender. Si eres inquilino y renuncias, podrías perder una ganga», resumía. En el caso de los primeros, «nunca sabes las vueltas que da la vida». «Si tienes alquilado el piso durante cinco años o más pueden pasar muchas cosas. Que te veas en la necesidad o quieras vender», ahonda.

«Tienes que tener firmada la cláusula de renuncia de adquisición preferente. Si no, el día que la vendas debes tener un consentimiento escrito del inquilino. Y no es nada fácil», avisa. Sobre la misma cláusula también deben de fijar sus miradas los arrendatarios. «Puedes perder una opción de comprar una ganga por debajo del valor del mercado. Si la vende por rentabilidad lo normal es que sí y quizás quieras aprovecharla». «Lo mejor es negociarla para no tener problemas en el futuro», sintetiza.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos detenidos por herir de gravedad a un joven en Getxo en una pelea con destornilladores
  2. 2 Trasladan en helicóptero a Cruces a una joven que se bañaba en la playa de Laga
  3. 3

    Susto en las piscinas de El Fango: «Atendimos en el bar a 8 niños por calor y ataques de ansiedad»
  4. 4

    Noja retira 1.620 toneladas de algas en tres días, pero siguen llegando con las mareas
  5. 5 Muere Urtzi Gutiérrez, jugador del Sestao River, a los 7 años
  6. 6

    El jueves vuelve el calor tras una breve tregua que empezó con una tormenta
  7. 7

    El supercontrato de Iñigo Martínez en Arabia: casi veinte millones al año
  8. 8 El truco de un bilbaíno para llegar a las barracas en Aste Nagusia sin esperar la cola del ascensor de Begoña
  9. 9

    GKS denuncia su exclusión de las txosnas de Aste Nagusia por «razones políticas»
  10. 10 El ofertón de Roig a los socios del Villarreal para ver el partido contra el Barça en Miami

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El aviso de un experto inmobiliario: «Nunca firmes tu contrato de alquiler sin revisar esta cláusula»

El aviso de un experto inmobiliario: «Nunca firmes tu contrato de alquiler sin revisar esta cláusula»