Una asesora confirma el motivo: el SEPE retirará el subsidio de mayores de 52 a los que cumplan 65 años

El Servicio Público de Empleo Estatal da respaldo a aquellas personas que se han quedado sin trabajo en el tramo final de su vida laboral a través del subsidio específico para mayores de 52 años. Se trata de una prestación diferenciada del subsidio 'ordinario', aquel que se otorga por agotamiento de la prestación contributiva, el llamado paro. Principalmente, en dos cuestiones más allá del requisito de haber cumplido esa edad: el cobro es de 480 euros frente a los 570 del resto de subsidios y la oportunidad de cotizar por el 125% del Salario Mínimo Interprofesional, algo que no se da en el resto de casos.

A modo de resumen, los requisitos de acceso son algo diferentes al de otros subsidios. Los solicitantes deben cumplir todas las pautas para poder jubilarse, a excepción de la edad. Por tanto, es necesario que el solicitante tenga 15 años cotizados, dos de ellos dentro de los últimos quince años, y haber cotizado al desempleo al menos durante seis años en su vida laboral.

Así pues, esta ayuda del SEPE solo tiene cabida hasta que el perceptor pueda solicitar el cobro de la pensión contributiva al Instituto Nacional de la Seguridad Social. ¿Qué significa eso? Que cuando se llega a esa edad, el SEPE procede a retirar de forma automática la ayuda. Sin aviso o notificación alguna. Algo por lo que más de uno se ha llevado un buen susto.

Con los requisitos anteriores cumplidos, es posible pasar a cobrar la pensión contributiva al cumplir 66 años y medio. No obstante, podría adelantarse hasta los 65 años si el perceptor ha cotizado al menos 38 años. La normativa del SEPE fija como una de las causas de la suspensión del subsidio la llegada a la edad de jubilación. Lo que no hace es tramitarlo en la Seguridad Social, algo que corresponde al implicado en cuestión. Eso sí, si el ciudadano no tiene derecho a cobrar la pensión en el momento en el que se suspende el subsidio, podrá pedir su reanudación. Lo ha explicado María José Gómez, asesora del SEPE, en el espacio Madrid Trabaja, de Onda Madrid.

Jubilación

Con la llegada de 2025, los trabajadores que quieran jubilarse con el 100% de la pensión tendrán que haber cumplido 66 años y ocho meses, dos más que los establecidos en 2024, en el caso de haber cotizado menos de 38 años y tres meses. Si han cotizado a la Seguridad Social más tiempo, podrán retirarse antes, a los 65 años.

La ayuda se encuentra fijada actualmente en los 480 euros (80% del IPREM), un ingreso que se prolonga hasta que el perceptor pueda jubilarse, siempre y cuando no supere el máximo de ingresos permitido, que se sitúan en 888 euros mensuales con la última subida del SMI. La principal diferencia con subsidio por agotamiento de la prestación contributiva o el de cotizaciones insuficientes es que, en este caso, el SEPE aporta a la base de cotización por jubilación el 125% sobre el Salario Mínimo Interprofesional. El solicitante también debe encontrarse en uno de estos dos escenarios mientras se encuentra en situación de desempleo: haber agotado el paro o contar con al menos 90 días de cotización pendientes de 'gastar'.