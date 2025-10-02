Yolanda Díaz abre una guerra contra Uber: «No nos van a tomar el pelo»

Tras la victoria contra Glovo, después de años de conflicto y sentencias millonarias, el Gobierno comienza otra guerra contra Uber, la plataforma de VTC y ... de comida a domicilio, para que regularice a sus falsos autónomos. «Uber no nos va a tomar el pelo al Gobierno de España», advirtió la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que aseguró que «caerá el peso de la ley ante los incumplimientos que está manifestando en nuestro país».

En este sentido, Díaz, en la presentación del 'Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo 2025-2027', puso de ejemplo la batalla con Glovo (sin mencionarla expresamente) como método de coacción a Uber: «Ya lo hemos hecho con otra empresa que se mostraba rebelde y lo vamos a hacer con Uber. No hemos llegado incluso a reformar el código penal incorporando un precepto que regula esta materia para nada», señaló, en referencia a la ley 'rider'.

Así, la ministra de Trabajo recalcó que el Gobierno hará «lo que tenga que hacer» con esta empresa, «porque presuntamente se encuentra al margen de la ley del país», una ley que -recalcó- «no tiene escapatoria».

La conocida como 'ley rider', se aprobó en 2021 tras alcanzar un acuerdo con los sindicatos y la patronal, con el objetivo de regular la situación laboral de los trabajadores que reparten o distribuyen cualquier producto a través de plataformas digitales, conocidos como 'riders', que operaban como autónomos sin serlo.

Precisamente, Díaz anunció que la Inspección de Trabajo ha permitido aflorar a lo largo de este año más de 46.000 falsos autónomos y regularizar su situación. También la acción de este organismo público, que vela por la seguridad de los trabajadores, ha logrado convertir más de 33.000 falsos contratos fijos discontinuos en indefinidos, así como convertir en indefinidos otros 26.000 contratos de trabajo.

En total, en estos nueve meses de 2025 la Inspección ha realizado más de 850.000 actuaciones y logrado con ello recaudar 33,5 millones de ingresos para las arcas públicas.