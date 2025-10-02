El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. E. P.

Yolanda Díaz abre una guerra contra Uber: «No nos van a tomar el pelo»

La Inspección de Trabajo aflora a lo largo de este año más de 46.000 falsos autónomos y convierte en indefinidos a 33.000 fijos discontinuos

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Jueves, 2 de octubre 2025, 14:19

Comenta

Tras la victoria contra Glovo, después de años de conflicto y sentencias millonarias, el Gobierno comienza otra guerra contra Uber, la plataforma de VTC y ... de comida a domicilio, para que regularice a sus falsos autónomos. «Uber no nos va a tomar el pelo al Gobierno de España», advirtió la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que aseguró que «caerá el peso de la ley ante los incumplimientos que está manifestando en nuestro país».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Israel concluye la interceptación de la flotilla de Gaza y anuncia que enviará a sus 400 activistas a Europa
  2. 2 Despiden a la directora de una sucursal bancaria de Bizkaia que cobraba más de 7.000 euros al mes y se iba a la peluquería en horario laboral
  3. 3

    La mujer que fue al médico en Valdecilla y se enteró de que estaba muerta
  4. 4

    Inquietud en el Athletic por una nueva lesión de Sancet
  5. 5

    El gesto de reconocimiento de la afición del Dortmund con la del Athletic
  6. 6

    Un colegio de Barakaldo recurre a un menú de emergencia tras detectar insectos en la comida
  7. 7

    Vía libre para comenzar la reforma de Autonomía, que perderá dos carriles y ganará zonas verdes
  8. 8

    «Nos desvían a Barajas y nos dan hotel en Ávila», se quejan 180 viajeros que despegaron de Loiu
  9. 9 La firma española de calzado plano que enamora a Tamara Falcó y Pippa Middleton abre tienda en Bilbao
  10. 10

    Seguridad vincula a «extranjeros sin arraigo» con el incremento de armas blancas en las calles

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Yolanda Díaz abre una guerra contra Uber: «No nos van a tomar el pelo»

Yolanda Díaz abre una guerra contra Uber: «No nos van a tomar el pelo»