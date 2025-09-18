La mitad de las ofertas de empleo se dirigen a titulados en formación profesional

La Formación Profesional se asienta en España como un motor de empleabilidad. Los departamentos de recursos humanos de las empresas buscan estudiantes con este nivel ... formativo para reforzar sus plantillas y casi la mitad de las nuevas ofertas de empleo publicadas busca estos perfiles.

Así lo concluye el Informe Infoempleo Adecco 2024, que ha revisado la oferta y demanda de empleo en España. El 46,96 % de las publicaciones se sitúan un año más como el grado de formación preferido por el tejido empresarial, especialmente en sectores vinculados a la tecnología, la energía y la industria manufacturera. «Es una pasarela directa al empleo», señala el documento.

Según datos de la Encuesta de Población Activa, la tasa de empleo de titulados en Formación Profesional en 2024 fue del 72,7 % para los de grado medio y asciende hasta el 79,5 % para los estudiantes de grado superior. Este grado de empleabilidad se traduce en un abanico más amplio de ofertas para los alumnos de ciclos formativos de grado superior, que representan el 33,03 % de las vacantes publicadas durante 2024, 7,31 puntos más que el dato precedente. Sin embargo, las de grado medio se reducen 2,25 puntos, hasta caer al 13,93 % del total. En global, la suma de ambos datos da un saldo positivo en comparación con 2023, con un aumento de ofertas de cinco puntos porcentuales, mientras que los puestos dirigidos a estudiantes universitarios se desploman seis puntos, según datos recogidos por Infoempleo y Adecco. «La FP es un itinerario formativo estratégico porque aporta a los estudiantes un conjunto de competencias prácticas, técnicas y digitales altamente demandadas por las empresas», señala Julia Carpio, directora de Servicio de Adecco.

Cambio de perfiles

En los últimos doce meses, la demanda de titulados de Formación Profesional en España ha virado con mayor fuerza hacia áreas técnicas y de producción. Industrias como la manufactura, la construcción y la logística ganan terreno frente a los servicios generalistas, señal de un cambio de modelo económico que prioriza habilidades prácticas y especializadas, en sintonía con la digitalización, la automatización y los criterios de sostenibilidad.

Aun así, el sector Servicios continúa encabezando la distribución de ofertas dirigidas a profesionales de FP, aunque pierde peso por cuarto año consecutivo: pasa del 23,97% en 2023 al 18,38% en 2024, una caída de cinco puntos y medio, la más acusada en este periodo. Esto apunta a una ralentización en varios de sus subsectores.

En contraste, la Industria registra el mayor avance, con un incremento de 5,36 puntos porcentuales, y se sitúa en segundo lugar con un 10,43% de las ofertas. El proceso de reindustrialización y la necesidad de perfiles técnicos cualificados, junto con la automatización, han duplicado su protagonismo en la búsqueda de titulados de FP.

La Construcción ocupa el tercer puesto con un 6,65%, tras elevar en tres puntos su demanda de personal técnico —electricistas, instaladores, encargados de obra, entre otros—. A continuación aparece el bloque de Metalurgia, Mineralurgia y Siderurgia, con el 6,56%, seguido por Transporte de Mercancías y Logística, que sube tres puntos y alcanza el 6,03%.

Otros campos que amplían sus vacantes para graduados de FP son Comercio y Distribución Minorista, Alimentación, Bebidas y Tabaco, Farmacia y Material Hospitalario, Hostelería y Turismo, Seguros y Automoción. En cambio, además de Servicios, retroceden Informática, Inmobiliarias y Enseñanza o Formación.