Las microempresas agravan su crisis y frenan la contratación ante la incertidumbre de la jornada y la escalada de costes

El empleo se sostiene gracias al impulso de la tecnología y la logística, aunque España sigue seis puntos por debajo de la media global

José A. González

José A. González

Martes, 9 de septiembre 2025, 14:13

Los pequeños empresarios ven el futuro cercano con un tono sombrío. Sus previsiones para aumentar sus plantillas se asoman al abismo y miran más al ... despido que a la contratación, según datos de Manpower. El encarecimiento de las materias primas, la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas y la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) afectan a las expectativas económicas de las microempresas españolas.

