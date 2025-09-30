Tontxu Rodríguez pasa de director de Kontsumobide a la Autoridad Vasca de la Competencia

Cambio de cargo para Tontxu Rodríguez, histórico dirigente del socialismo vasco. El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy su cese como director de Kontsumobide, el ... Instituto Vasco de Consumo, para pasar a convertirse en vocal de la Autoridad Vasca de la Competencia.

El exalcalde de Barakaldo llevaba poco más de un año al frente de Kontsumobide. Fue nombrado en julio de 2024, cuando se encontraba sin responsabilidades públicas tras ser sustituido como secretario de Estado de Justicia a finales de 2023.

Ahora Rodríguez, que tiene más de 63 años, da el salto a la Autoridad Vasca de la Competencia, un organismo autónomo adscrito al Departamento de Hacienda y Finanzas del Gobierno vasco. Ocupará el puesto de vocal que ha dejado vacante Arantza González López. En un primer momento el Consejo de Gobierno comunicó por error que sería el responsable de Investigación, pero desde la AVC corrigieron el malentendido.

El organismo destaca en una nota que Rodríguez es licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza. También que ejerció la abogacía entre 1987 y 2003, actividad que compatibilizó con el trabajo como concejal en el Ayuntamiento de Barakaldo y director general de la empresa pública Azpiegitura. Recuerda, asimismo, que fue alcalde de Barakaldo entre 2003 y 2013, senador y Secretario de Estado de Justicia entre 2021 y 2023. Todo ello antes de convertirse en director de Kontsumobide, su último puesto.