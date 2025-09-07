El sector del turismo se encamina a rebasar por primera vez el 7% del PIB

El turismo, la eterna gallina de los huevos de oro la economía española, levantó el país tras la pandemia, amortiguó el golpe de la guerra ... de Ucrania y ha mantenido a flote el crecimiento en medio de la de desaceleración europea. Pero el modelo empieza a mostrar grietas. Los grandes destinos de sol y playa comienzan a emitir síntomas de saturación tras décadas de expansión sin freno. Este verano, en el conjunto de España, las cifras no han alcanzado las expectativas de un sector que se asoma a su propio límite y ocupaciones de destinos como Canarias o Baleares han caído a niveles previos a 2019.

En Euskadi, sin embargo, la fotografía es bien distinta. El sector todavía no ha encontrado su techo y cada año -como viene sucediendo desde el fin de ETA- la comunidad recibe más turistas, con una presencia internacional cada vez más marcada. En plena tormenta geopolítica, el pasado ejercicio las llegadas de visitantes extranjeros crecieron un 7%, hasta 1.765.464 personas, frente al exiguo 0,7% registrado por los nacionales. Esa diferencia revela que el territorio ha logrado consolidarse como un destino emergente en Europa. Resulta especialmente atractivo para el público con mayor capacidad de consumo, gracias a un modelo menos dependiente de la estacionalidad.

El buen estado de salud del turismo en Euskadi, ya convertido en una auténtica palanca económica, se reflejó en 2023 con la llegada de 4,6 millones de visitantes y un gasto récord de 6.139 millones de euros. La tendencia no se detuvo en 2024, cuando la cifra ascendió a 4,7 millones. Y en 2025 el dinamismo se mantiene: solo entre enero y julio se han contabilizado 2,2 millones de viajeros, un máximo histórico que, de prolongarse, permitiría superar por primera vez la barrera de los cinco millones en un solo ejercicio.

¿Y qué supone en términos económicos? Los últimos datos disponibles, correspondientes a 2023, sitúan el peso del turismo en el 6,6% del PIB vasco, la cifra más alta de la serie histórica. La evolución de 2024 y los registros récord en la primera mitad de 2025 apuntan a que este ejercicio podría rebasarse por primera vez el 7% del PIB, un nivel que marcaría un antes y un después para un territorio que siempre había mirado al turismo como un complemento. Para ponerlo en contexto, en el conjunto de España el sector representaba en 2023 el 12,3% del PIB, lo que refleja el margen de crecimiento que tiene el sector en Euskadi.

En un escenario en el que, pese a las incertidumbres internacionales, se prevé que el País Vasco crezca un 2,1% en 2025 y un 1,7% en 2026, la evolución del turismo adquiere un relieve especial. Su aportación al PIB aumenta a un ritmo superior al del conjunto de la economía, lo que implica un cambio en la composición sectorial: actividades tradicionalmente consideradas de menor valor añadido, como la hostelería o el comercio, están ganando terreno frente a sectores industriales y de servicios avanzados, azotados por la ralentización de Francia y Alemania y por los aranceles de Trump.

En términos de empleo, el turismo también se ha consolidado como un motor relevante en Euskadi. A finales de 2024 había 111.411 cotizantes en actividades turísticas, un 3,6% más que el año anterior. Se trata de una cifra cercana al 10% de trabajadores que ahora encara el reto de reducir la temporalidad y mejorar la estabilidad laboral. La inversión, con cada vez más cadenas hoteleras y firmas internacionales que recalan en las tres capitales, también refleja el dinamismo del sector. En 2024 se contabilizaron 22.290 establecimientos activos vinculados a esta actividad, un 6% más que el ejercicio previo.