Turistas a la salida del hotel Carlton en Bilbao. Luis Ángel Gómez

El sector del turismo se encamina a rebasar por primera vez el 7% del PIB

Crece más rápido que el resto de la economía, que sufre la ralentización exterior y la falta de certidumbre geopolítica

Félix Montero

Félix Montero

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:26

El turismo, la eterna gallina de los huevos de oro la economía española, levantó el país tras la pandemia, amortiguó el golpe de la guerra ... de Ucrania y ha mantenido a flote el crecimiento en medio de la de desaceleración europea. Pero el modelo empieza a mostrar grietas. Los grandes destinos de sol y playa comienzan a emitir síntomas de saturación tras décadas de expansión sin freno. Este verano, en el conjunto de España, las cifras no han alcanzado las expectativas de un sector que se asoma a su propio límite y ocupaciones de destinos como Canarias o Baleares han caído a niveles previos a 2019.

