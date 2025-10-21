El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Luis Rodríguez Llopis, presidente del Círculo de Empresarios Vascos Luis Ángel Gómez

El presidente de Idom, Luis Rodríguez Llopis, se pone al frente del Círculo de Empresarios Vascos

Releva a Andrés Arizkorreta, presidente de CAF, tras concluir su mandato de dos años | La vicepresidencia recae en Jon Santa Cruz, que está al frente del grupo industrial de Calcinor

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Martes, 21 de octubre 2025, 19:31

Comenta

El Círculo de Empresarios Vascos ha aprobado este martes el cambio en la presidencia de la asociación dejando el cargo en la figura de Luis Rodríguez Llopis, el presidente de Idom, y que hasta ahora venía ejerciendo el puesto de vicepresidente. Sustituye así a Andrés Arizkorreta, el presidente de CAF, que ha agotado su mandato tras dos al frente de la entidad. Junto a Rodríguez Llopis, la vicepresidencia ha recaído en Jon Santa Cruz, que preside el grupor Calcinor.

Los cambios han sido aprobados este martes en la Junta General de la asociación celebrada en Getxo, el municipio donde suele darse cita con sus reuniones y encuentros con diferentes personalidades del mundo económico, político e institucional.

Rodríguez Llopis es doctor-ingeniero industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Bilbao y ha desarrollado el grueso de su carrera en la ingeniería vasca, Idom, desde 1985. Entre sus proyectos profesionales destaca la dirección del proyecto del museo Guggenheim. Además es miembro del Consejo Regional de BBVA y presidente del clúster vasco de la energía, entre otros cargos.

El vicepresidente, Jon Santa Cruz, es abogado por la Universidad de Navarra y tras su paso como auditor por PwC ocupó diversos puestos en Calcinor, grupo industrial que preside desde 2013.

El Círculo de Empresarios Vascos es una asociación empresarial privada que lleva más de tres décadas tratando de generar ideas y reflexiones para mejorar la gestión empresarial, el desarrollo económico y la creación de empleo.

En la actualidad, el Círculo de Empresarios Vascos está integrado por cerca de ochenta presidentes, consejeros delegados y directores generales de las principales empresas de Euskadi.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Las 49 ciudades a las que se podrá volar desde el aeropuerto de Bilbao este invierno
  2. 2

    La renta media de los vizcaínos creció hasta 26.000 euros: consulta lo que ganan los vecinos de cada municipio
  3. 3

    El hotel Indautxu cierra su venta y pasa a manos de la mayor cadena española
  4. 4

    Las estafas telefónicas que simulan voces con inteligencia artificial llegan a Bizkaia
  5. 5

    Las memorias póstumas de Virginia Giuffre, un relato escalofriante de los presuntos abusos del príncipe Andrés y del círculo de Epstein
  6. 6 Las siete mujeres vascas que se cuelan entre las 100 más influyentes del país en la lista Forbes
  7. 7

    El Gorbea dice adiós a Xabi, el presidente del club de montaña de Areatza fallecido a los 43 años
  8. 8

    Tomo XXII, página 6.899: el mail que pone contra las cuerdas a la mujer de Sánchez
  9. 9 Los clubes de fans plantan a La oreja de Van Gogh tras el regreso de Amaia Montero
  10. 10 Esta es la renta media de cada municipio en Bizkaia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El presidente de Idom, Luis Rodríguez Llopis, se pone al frente del Círculo de Empresarios Vascos

El presidente de Idom, Luis Rodríguez Llopis, se pone al frente del Círculo de Empresarios Vascos