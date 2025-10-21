El presidente de Idom, Luis Rodríguez Llopis, se pone al frente del Círculo de Empresarios Vascos Releva a Andrés Arizkorreta, presidente de CAF, tras concluir su mandato de dos años | La vicepresidencia recae en Jon Santa Cruz, que está al frente del grupo industrial de Calcinor

Lucas Irigoyen Martes, 21 de octubre 2025, 19:31 Comenta Compartir

El Círculo de Empresarios Vascos ha aprobado este martes el cambio en la presidencia de la asociación dejando el cargo en la figura de Luis Rodríguez Llopis, el presidente de Idom, y que hasta ahora venía ejerciendo el puesto de vicepresidente. Sustituye así a Andrés Arizkorreta, el presidente de CAF, que ha agotado su mandato tras dos al frente de la entidad. Junto a Rodríguez Llopis, la vicepresidencia ha recaído en Jon Santa Cruz, que preside el grupor Calcinor.

Los cambios han sido aprobados este martes en la Junta General de la asociación celebrada en Getxo, el municipio donde suele darse cita con sus reuniones y encuentros con diferentes personalidades del mundo económico, político e institucional.

Rodríguez Llopis es doctor-ingeniero industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Bilbao y ha desarrollado el grueso de su carrera en la ingeniería vasca, Idom, desde 1985. Entre sus proyectos profesionales destaca la dirección del proyecto del museo Guggenheim. Además es miembro del Consejo Regional de BBVA y presidente del clúster vasco de la energía, entre otros cargos.

El vicepresidente, Jon Santa Cruz, es abogado por la Universidad de Navarra y tras su paso como auditor por PwC ocupó diversos puestos en Calcinor, grupo industrial que preside desde 2013.

El Círculo de Empresarios Vascos es una asociación empresarial privada que lleva más de tres décadas tratando de generar ideas y reflexiones para mejorar la gestión empresarial, el desarrollo económico y la creación de empleo.

En la actualidad, el Círculo de Empresarios Vascos está integrado por cerca de ochenta presidentes, consejeros delegados y directores generales de las principales empresas de Euskadi.

Temas

CAF

Idom