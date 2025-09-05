El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El presidente de Banco Sabadell dice que la oferta de BBVA es «peor» que la que ya se rechazó en 2024

Josep Oliu ha afirmado que la entidad catalana se ha revalorizado más y ha remunerado más a sus accionistas que el banco vasco en los últimos 16 meses

El Correo

Viernes, 5 de septiembre 2025, 17:22

El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, ha asegurado que la oferta de BBVA «es incluso peor que la que ya valoró y rechazó el consejo de administración en mayo de 2024, porque infravaloraba el proyecto en solitario» de la entidad.

Lo ha dicho en un comunicado, después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) haya autorizado la OPA de BBVA sobre el Banco Sabadell este viernes.

Oliu ha afirmado que la entidad bancaria catalana se ha revalorizado más y ha remunerado más a sus accionistas que BBVA en los últimos 16 meses, mientras que la oferta de BBVA sigue siendo de una acción del banco presidido por Carlos Torres más 70 céntimos en efectivo por cada 5,5483 títulos del Sabadell.

