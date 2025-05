El plan 'renove' vasco acumula 83 solicitudes en su primer mes en vigor

Transcurrido un mes desde la entrada en vigor del plan 'renove' vasco para rejuvenecer el parque automovilístico de Euskadi -situado en los 14,9 años ... de media-, los concesionarios vascos coinciden en que el plan está teniendo una acogida positiva, pero que avanza «con menos fuerza de la prevista». Así lo señala Jon Lekue, presidente de la asociación de concesionarios de Bizkaia, además de director general de Autonervión, y cuya visión coincide con la del resto de vendedores.

La línea del consejero de Industria, Mikel Jauregi, fue clara al anunciar el plan: «el despliegue del vehículo eléctrico no está funcionando», y por lo tanto, «debemos de ser capaces de ayudar a la ciudadanía a acceder a vehículos nuevos que supongan generar menos emisiones», independientemente de su tecnología, además de lanzar un balón de oxígeno al sector automotriz, que navega por aguas turbulentas. Sin embargo, solo 83 personas han solicitado las ayudas hasta el momento, según datos facilitados por el Ente Vasco de la Energía (EVE), que gestiona los fondos del programa -5 millones en total, con un máximo de 3.500 euros para cada usuario-.

Son cifras bajas, pero una fuente del organismo indica que los solicitantes son personas que «tenían muy claro que querían comprar un coche». Eso sí, desde la publicación del programa han recibido más de 900 llamadas de personas interesadas, lo que puede servir de termómetro para medir el estado del mercado.

La misma fuente explica que teniendo en cuenta que recientemente se volvió a aprobar el Plan Moves (ayudas de hasta 7.000 euros para vehículos eléctricos e incompatibles con el 'renove') o que «hay concesionarios que ofrecen más dinero por el coche que el comprador se tiene que deshacer», es lógico que los números no sean mayores. Además, a eso hay que sumarle que «comprar un coche no es una decisión que se tome de un día para otro», y que, a diferencia de planes anteriores, antes de solicitar la ayuda hay que reunir toda la documentación, lo que implica justificantes del vehículo adquirido y el achatarrado, entre otros requisitos.

Barreras limitantes

De hecho, Lekue señala que reunir la documentación «está siendo un problema», pero no el principal. «El mayor escollo es la antigüedad del coche que hay que achatarrar», asegura. El Ejecutivo vasco fijó como requisito el achatarramiento de un vehículo que emita más de 175 gramos de CO2 por kilómetro, o, de lo contrario, que tenga más de 20 años de antigüedad. «El planteamiento es bueno, la cuantía es adecuada y estamos contentos, pero si pudiéramos pedir algo, sería que este límite fuese menos exigente», dice.

Jon Tolaretxipi, director general del grupo Easo Motor, está «contento» con la reacción del mercado. «Estamos haciendo ventas y está habiendo un goteo constante en todas las marcas que tenemos», asegura. Pero en su caso, el límite máximo de 125 gramos de CO2 del vehículo a adquirir es un poco limitante, «porque muchos de nuestros coches lo sobrepasan». Además, en muchos casos han tenido que atender a usuarios confusos y explicarles que las ayudas no son exclusivas para coches eléctricos.

Por otra parte, todos los concesionarios constatan que la Semana Santa y los festivos han tenido mucho que ver en el arranque del plan. «Abril no es el mes más propicio para nosotros», aclara Mikel Núñez, director comercial del Concesionario Alzaga, desde donde aseguran que están recibiendo «más llamadas». Pero no todos opinan lo mismo. El director comercial del Grupo Ortasa, Asier Díaz, revela que el plan «no se está notando». «Creo que los propios usuarios no están plenamente informados sobre los límites de emisiones, y por otra parte, la gente no suele deshacerse de un coche de más de 20 años porque en ese momento ya decide seguir con él», dice. Respecto a ese tope, piensa que el Gobierno vasco «debe rectificar» con el fin de incentivar la demanda, aunque comparte la visión de Lekue al afirmar que «la premisa del plan es buena».

Desde los concesionarios indican que mayo va a ser un mes crucial en el devenir del plan, y el pronóstico es que durante este mes se produzca un importante acelerón a la demanda.