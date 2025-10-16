El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Avelino Gómez

Las pensiones subirán un 2,6% el año que viene y elevarán el gasto en 10.000 millones

Supondrá el alza más bajo desde 2022, que para los jubilados vascos acarreará de media un incremento de más de 670 euros

Lucía Palacios / Edurne Martínez

Jueves, 16 de octubre 2025, 00:30



Los pensionistas tendrán otra importante subida de sus nóminas a partir de enero, aunque algo más moderada que los ejercicios precedentes. Si bien faltan aún ... dos meses para cerrar el dato definitivo, se elevarán con carácter general en torno a un 2,6%, unos 42 euros más al mes de media en el País Vasco, según los cálculos realizados en función de las previsiones que maneja la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas). Se trata del menor repunte desde 2022, dos décimas inferior al de este año y una tercera parte del 8,5% que se revalorizaron en 2023.

