Las pensiones subirán un 2,6% el año que viene y elevarán el gasto en 10.000 millones

Los pensionistas tendrán otra importante subida de sus nóminas a partir de enero, aunque algo más moderada que los ejercicios precedentes. Si bien faltan aún ... dos meses para cerrar el dato definitivo, se elevarán con carácter general en torno a un 2,6%, unos 42 euros más al mes de media en el País Vasco, según los cálculos realizados en función de las previsiones que maneja la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas). Se trata del menor repunte desde 2022, dos décimas inferior al de este año y una tercera parte del 8,5% que se revalorizaron en 2023.

Desde hace tres años las pensiones contributivas se elevan de forma automática con la inflación media de los últimos doce meses, de diciembre a noviembre, sin necesidad ya de que el Gobierno de turno apruebe la nueva subida con el objetivo de dar seguridad a los mayores y blindar su poder adquisitivo. Con el dato definitivo del IPC de septiembre publicado ayer, la inflación media de los últimos diez meses se sitúa en el 2,59%, y se mantendrá en este entorno a finales de noviembre, según estima Funcas, que prevé un IPC también del 3% en octubre y del 2,8% en noviembre.

Con esta revalorización prevista del 2,6%, la pensión media del sistema aumentará unos 42 euros en enero, lo que hará crecer la prestación media del sistema hasta superar los 1.660 euros, barrera que nunca se había rebasado por el momento. Algo más cada mes tendrán los cerca de 400.000 jubilados que hay en Euskadi, y que verán cómo sus nóminas subirán de media unos 48 euros hasta situarse en el entorno de los 1.837 de paga (los que procedan del Régimen General superarán la barrera de los 2.070 euros mensuales en el caso vasco). Tendrán así un extra el próximo año de 672 euros que les permitirá no perder poder adquisitivo, el gran compromiso que estableció la reforma de las pensiones.

Los autónomos, sin embargo, tendrán que conformarse con un alza de 31 euros mensuales y cobrar 1.231 euros de media en el País Vasco. Por su parte, la pensión de viudedad crecerá de media unos 29 euros hasta los 1.159. Algo mayor será el incremento de la prestación por incapacidad permanente, 40 euros mensuales, hasta los 1.574, mientras que la pensión de orfandad aumentará 16 euros y se situará en los 650 euros al mes y la de en favor de familiares pasará de 993 euros a 1.019 euros, 26 más en cada una de las pagas.

Pero habrá un grupo de pensionistas que experimentarán una subida bastante mayor al 2,6%. Son aquellos que cobran una prestación mínima y no contributiva, en torno a unos 60.000 vascos, cuyas nóminas se elevarán muy por encima del IPC ya que así se estableció en la reforma de las pensiones para mejorar las condiciones económicas de este colectivo más vulnerable y garantizarles un ingreso más acorde al coste de la vida.

Más pensionistas

Aunque las pensiones suban un 2,6% con carácter general, el incremento del gasto del sistema se duplicará en 2026y se disparará un 5,2% a consecuencia de las nuevas jubilaciones, también de mayor cuantía, por lo que supondrá un extra de unos 10.000 millones de euros para toda España, según los cálculos realizados desde Funcas, y unos 690 millones más en el caso concreto de Euskadi. De esta forma, en el territorio autonómico el coste total de las pensiones llegaría a rozar los 14.000 millones de euros:997 millones cada mes, a los que habría que añadir las dos pagas extraordinarias.