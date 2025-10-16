Así sería el nuevo sistema de pensiones 'low cost' que plantea Fedea El modelo de cuentas nocionales propuesto por el centro de estudios dejaría una pensión media de jubilación un 12% más baja, y reduciría un 40% el gasto total del sistema público

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) plantea en su último informe que el sistema actual de pensiones debería ser reformado, de forma gradual, por uno de cuentas nocionales. Una fórmula, utilizada «con éxito» en otros países europeos, que daría como resultado unas pensiones de jubilación un 12,2% más bajas y una reducción del gasto total a largo plazo de hasta el 40%. Es la conclusión principal de su estudio, en el que vuelve a poner en cuestión la sostenibilidad del sistema público de pensiones, que «afronta desde hace más de una década un doble desequilibrio, financiero y actuarial».

El motivo de ese desfase es «la interacción entre un rápido proceso de envejecimiento demográfico, la elevada generosidad relativa de las prestaciones y la insuficiencia de las reformas recientes para corregir las desviaciones acumuladas». El centro de estudios advierte de que un jubilado medio obtiene actualmente en pensiones un 62% más de lo cotizado a lo largo de su vida laboral. Además, la prestación media equivale aproximadamente al 74% del salario medio, «incluso al 107% del salario más frecuente en la economía (…) muy por encima de la media de la UE». Por todas estas razones, el déficit contributivo de la Seguridad Social ronda el 2% del PIB.

Fedea propone implantar las cuentas nocionales, un diseño que «garantiza la proporcionalidad estricta entre cotizaciones y prestaciones, introduce mecanismos automáticos de ajuste ante cambios demográficos y económicos, y mejora la equidad intergeneracional». Bajo ese sistema el trabajador acumula en una cuenta virtual el valor de sus cotizaciones, que se revalorizará conforme a un tipo de interés ligado a la evolución económica (por ejemplo, el crecimiento del PIB o de las rentas salariales). Ese saldo de la cuenta se utiliza para calcular la pensión inicial, calculada mediante un factor que tiene en cuenta de la edad y la esperanza de vida en el momento de la jubilación.

La primera parte del estudio -obra de los profesores José Enrique Devesa, Rafael Doménech y Robert Meneu- analiza y cuantifica las diferencias entre el vigente sistema de pensiones y uno de reparto basado en cuentas nocionales, a partir de datos reales de la Muestra Continua de Vidas Laborales 2023 y de «un teórico individuo representativo con las características medias observadas en nuestro país». Es decir, las de un trabajador con 40 años cotizados ininterrumpidamente con bases de cotización medias, y jubilado a los 65 años.

A partir de ahí plantea un esquema de transición gradual entre ambos sistemas con «mecanismos automáticos de ajuste». Según el estudio, la pensión media contributiva de jubilación en 2023 con el sistema actual es de 1.421 euros mensuales. Y con el de cuentas nocionales sería un 12,2% inferior (1.248 euros). Esa corrección requeriría de «un periodo transitorio de entre 10 y 20 años para que el cambio sea suficientemente suave y las personas puedan ajustar sus decisiones de jubilación y ahorro durante el mismo».

El nuevo esquema se aplicaría con vistas a la jubilación de los nacidos de 1971 en adelante, pero inicialmente en combinación con el sistema actual, cuyo peso iría descendiendo un 5% cada año. De esta forma, para los nacidos en 1990 ya se aplicaría el nuevo sistema al 100%

La implantación de este modelo afectaría de forma distinta a cada colectivo de trabajadores. En teoría, saldrían beneficiados «los que en el sistema actual sufren inequidades». Son aquellos con bases reguladoras más bajas, carreras laborales más largas, y los trabajadores que se jubilan anticipadamente. De «forma indirecta», los autónomos y los hombres también saldrían ligeramente beneficiados.

