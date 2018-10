ELA se opone a que las EPSV de empleo participen en los fondos que plantea el Gobierno vasco Adolfo Muñoz, secretario general de ELA. / FERNANDO GÓMEZ La central argumenta que no conoce aún ninguna propuesta de la Administración al respecto y tachan el anuncio de «ejercicio de propaganda habitual» ERLANTZ GUDE Bilbao Viernes, 12 octubre 2018, 13:55

El sindicato ELA, que ha mantenido este viernes su actividad «al no tener nada que celebrar» en el Día de la Hispanidad, ha anunciado que defenderá en las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV) de empleo en cuyos órganos rectores participa –Geroa, Elkarkidetza e Itzarri– que no se dan las condiciones para que tomen parten en los fondos que plantea el Gobierno vasco. La central argumenta asimismo que «no tenemos conocimiento de ninguna propuesta sobre estas herramientas. No sabemos lo que proponen el Gobierno y las diputaciones». Así, arremeten contra las administraciones tachando la medida de «ejercicio de propaganda habitual».

El sindicato nacionalista aclaró con todo que comparte la necesidad de que las instituciones se impliquen en el capital de compañías, «pero deben hacerlo con unas condiciones. Los fondos públicos han de vincular su participación al cumplimiento de unas condiciones de trabajo adecuadas, contra la precarización, y el Gobierno no actúa en este sentido en el capital de las empresas en las que participa». Por tanto, la central entiende que «el interés del Ejecutivo parece limitarse al uso del dinero de las EPSV». De hecho, si hay voluntad de abrir un debate real, anota ELA, «es urgente un cambio en la ley que regula las EPSV».

Crítica a la fiscalidad

Pero la crítica de la central liderada por Txiki Muñoz es más profunda y se apunta directamente contra el tratamiento fiscal de estos instrumentos de ahorro. «El sistema público de pensiones tiene que ser en este ámbito mejor que el complementario, en cualquiera de las modalidades de este», adujo la secretaria general adjunta Amaia Muñoa, que remarcó que dentro de las EPSV las de empleo han de tener un mejor tratamiento fiscal que las individuales. Y agregó que el rescate vía renta debe gozar a su vez de un mejor tratamiento que el rescate vía capital.

El sindicato ofreció la siguiente explicación: «Si la prestación se percibe en forma de capital, hasta 300.000 euros de prestación el 40% está exento, incorporando a la base imponible del IRPF solo el 60% de la prestación percibida –si se recibe en forma de renta tributa en su integridad en el IRPF–». ELA considera además que esta vía «va en contra de la lógica de lo que es un complemento de pensiones, un ingreso mensual–».