«La opa de BBVA no tiene sentido y no hay lugar para una negociación» El consejero delegado del Banco Sabadell insiste en defender la independencia de la entidad

Manu Alvarez Sant Cugat del Vallés Viernes, 7 de febrero 2025, 12:52 | Actualizado 13:09h. Comenta Compartir

«La opa de BBVA no tiene sentido porque los accionistas perderían dinero. Y además BBVA ya ha dicho que no va a mejorar su oferta. El valor del banco es muy superior a esa oferta. Estoy convencido de que esta operación no va a ... salir». Así de rotundo se ha mostrado César González-Bueno, el consejero delegado del Banco Sabadell, tras presentar unos resultados económicos de récord y mostrarse muy optimista. No solo sobre el comportamiento de las cuentas de la entidad, sino también sobre el futuro de la oferta. «Sigo optimista porque incluso ahora la oferta tiene prima negativa», ha apuntado para recordar que las desviaciones diarias que se producen en Bolsa reducen en algunos momentos el atractivo del canje de acciones. «A partir de un determinado punto una fusión es mala para el bien común y la para la sociedad», ha sentenciado.

Noticia relacionada Banco Sabadell alcanza un récord de beneficio de 1.827 millones en plena opa de BBVA Manu Alvarez «No hay sitio para una negociación». El mensaje también es rotundo y el consejero delegado del Sabadell cree que «ahora deben hablar los accionistas», con la convicción de que la mayoría del capital social del Sabadell va a optar por defender la independencia del banco. «La oposición a esta opa no es política sino social. Han presentado alegaciones más de 70 asociaciones y lo ha recogido la opinión política pero de izquierdas y de derechas», ha declarado, porque el Sabadell quiere centrar el rechazo a la opa en cuestiones ligadas al mercado y la competencia así como al valor futuro en solitario. «Está claro que la regulación establece que después de la CNMC el Gobierno tiene que tomar una posición sobre cuestiones que no son estrictamente de competencia. Ha habido fusiones de medios de comunicación en las que el Gobierno ha tomado en consideración, por ejemplo, cuestiones como la libertad de expresión», ha recordado». Si todo va de acuerdo con lo previsto, estima la cúpula del Sabadell, la oferta de BBVA a los accionistas puede llegar en el mes de junio, salvo que la entidad presidida por Torres decida retirarla si las exigencias de Competencia y del Gobierno desmontan las ventajas de la fusión. Despidos masivos González-Bueno no ha querido valorar las medidas correctoras que BBVA ha propuesto a la CNMC para corregir los efectos perversos que la fusión puede generar en algunos segmentos de la actividad bancaria, en especial en el crédito a pymes y en la comercialización de los sistemas de pagos que se usan en el comercio y la hostelería. Pese a ello sí que ha lanzado una descalificación general al apuntar que «son medidas temporales y de comportamiento que afectan a un problema estructural», ha dicho. Y también ha lanzado un mensaje para la plantilla del banco porque, ha anticipado, la opa puede provocar un despido masivo que afectaría al 40% o 50% de la plantilla. «No estamos asumiendo riesgos excesivos sino al contrario saneando el balance» ha asegurado el consejero delegado ante la evidencia de que hay una importante mejoría de resultados del banco que puede despertar sospechas de que la entidad ha relajado su prudencia para incrementar sus cifras de forma rápida. Y es que tal y como han indicado los directivos de la entidad el mayor crecimiento lo están consiguiendo en créditos al consumo e hipotecarios -éstos últimos han crecido un 50% en comparación con el año anterior-, que son dos segmentos de actividad en los que el banco apenas tenía presencia hasta ahora. Regreso a Cataluña La reciente decisión de cambio de la sede, el retorno a Cataluña, también ha sido un tema recurrente en la comparecencia ante los medios de comunicación del primer ejecutivo del Sabadell. «No hemos tenido líos comerciales por la vuelta del banco a Sabadell» ha asegurado González-Bueno para remarcar que la decisión del cambio de sede no tiene efectos inmediatos sobre la cuenta de resultados. Además ha querido desligar esta decisión del consejo de administración de la opa y del respaldo institucional que la Generalitat ha concedido al Sabadell. «Hemos tomado la decisión ahora para alejarla lo más posible de un hipotético momento en que la oferta esté ya en marcha», ha concluido. «Y antes de tomar la decisión hablamos con todo el mundo. Bueno, hasta Trump no llegamos», ha finalizado González-Bueno con sorna.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión