Más de la mitad de las nuevas ofertas de empleo en Euskadi en 2024 solicitaron Formación Profesional Vuelve a ser el nivel formativo más requerido tras crecer un 9% respecto al año pasado, mientras la demanda por titulaciones universitarias baja más de un 10%

Gonzalo Ruiz Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:21 Comenta Compartir

Las exigencias del mercado laboral vasco muestran que la Formación Profesional (FP) vuelve a ser el nivel formativo más requerido en las nuevas vacantes de empleo. Al menos, es lo que ocurrió en 2024, cuando un 56,62% de las ofertas de trabajo publicadas en Euskadi que requerían un nivel de formación específico buscaban titulados en FP, según constata un informe realizado por Adecco en conjunto con Infoempleo. Datos que demuestran que esta vía formativa ha recuperado protagonismo en el territorio teniendo en cuenta su tejido empresarial, con una demanda alta en sectores tecnológicos, energéticos e industriales.

Según el estudio, las ofertas que buscan titulados en FP crecen, y lo hacen en detrimento de las universitarias, que representaron el 23,53% del total. Se trata de un más que llamativo descenso interanual del 10,15%. Bajando al detalle, dentro de la FP, el Grado Superior es el que tuvo una evolución más favorable en Euskadi. Se trata de un requisito presente en el 37% de las ofertas, lo que supone un incremento del 9,3% respecto a hace un año. De la misma forma, el Grado Medio ha perdido un poco de peso (0,3%) y aparece en el 19,65% de las vacantes.

De esta forma, Euskadi se ubica como la cuarta comunidad que más ofertas de empleo ofrece para titulados en Formación Profesional, acaparando el 7,6% de las solicitudes a nivel nacional. En primer puesto se ubica Madrid, con el 27,8%, seguida de Cataluña, con un 25,5%. Andalucía completa el podio con el 9,8%. De esta forma, entre estas cuatro comunidades acaparan cerca del 70% de las ofertas de empleo nacionales que requieren alguna titulación de FP.

A nivel nacional, servicios sigue consolidándose (por cuarto año consecutivo) como el sector líder en la distribución de ofertas de empleo para FP, con el 18,4% de la oferta. Sin embargo, el porcentaje se ha reducido en cinco puntos y medio desde el año pasado, siendo así en el sector en el que más se reduce el número de ofertas. Por contra, el sector industrial encabeza la mayor subida (5,4%) y escala hasta la segunda posición con un 10,4% de las ofertas. Les sigue construcción (6,6% con un alza del 3,1%), Metalurgia (6,5% con una subida del 0,4%) y Transporte y Logística (6%, con un 3,1% más).

Mayor peso que en España

Según los datos, las ofertas de empleo publicadas en Euskadi buscan titulaciones de FP en mayor medida que en el conjunto de España. En concreto, si en Euskadi este porcentaje llega al 56,6%, en España llega al 47%, lo que supone casi diez puntos menos. Sin embargo, al igual que ha ocurrido en el País Vasco, la demanda por este tipo de titulaciones creció en 2024 respecto al año anterior, concretamente en un 5,1%.

Según Teresa Tomás, consejera delegada de Infoempleo, este auge en la demanda de titulados en FP se explica porque, en primer lugar, «suelen contar con una formación más orientada a la práctica y al entorno real de trabajo, lo que les permite integrarse con mayor rapidez en los procesos productivos». Asimismo, «su capacitación técnica está específicamente alineada con las exigencias de la automatización y las nuevas tecnologías industriales, lo que les convierte en profesionales especialmente valorados en sectores como la fabricación avanzada, la electrónica, la energía, la logística o el mantenimiento industrial».