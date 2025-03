«El mensaje de la reforma fiscal vasca hacia la gran empresa es injusto»

- Si se ha abierto el grifo de las inversiones, ¿cuál será el impacto en Petronor?

- El de los hidrocarburos es un sector en ... transformación pero pujante. Petronor ha invertido 1.900 millones de euros en 14 años. ¿Cuántas empresas en Euskadi han invertido tanto? De no haberlo hecho estaríamos pensando en su desaparición. En estos 14 años Francia ha pasado de 12 refinerías a 6; en Italia de 14 a 7, mientras Petronor sigue funcionando y compitiendo. Ahora tenemos un proyecto de futuro con los combustibles sintéticos, que es uno de los dos únicos proyectos que existen en Europa con esta tecnología. Y este año anunciaremos inversiones importantes en producción de hidrógeno.

- La reforma fiscal que se ha anunciado en Euskadi, al menos el relato que la ha rodeado, supone demonizar a la gran empresa.

- Y es un mensaje injusto. Los territorios compiten para atraer inversión y talento. Y competir significa que en una mesa, en otra parte del mundo, gente responsable que gestiona el fondo de pensiones de, por ejemplo, los maestros de Ontario, tiene que elegirte por tus buenas condiciones de competitividad. Tenemos que priorizar la competitividad. Y esto va mas allá de una norma foral.

- Dígame cuál es el modelo que debería seguirse para ser atractivos y competitivos.

- Pues esto exige varias cosas. Por ejemplo, valorizar el papel del empresario, porque ETA nos ha hecho mucho daño. Hay que poner todas las políticas públicas en la tarea de superar esto. Hay que apostar por el empresario, por la gente que asume riesgos e invierte y obtiene un beneficio legítimo.

- Pero vuelvo a la pregunta sobre la nueva fiscalidad que han pactado el partido que usted presidió, el PNV, el PSE y Podemos. No parece que el mensaje vaya en ese camino.

- Una cosa es la vertiente técnica y otra el mensaje que se lanza. Está bien la letra pequeña, pero los mensajes que se lanzan son muy importantes. Y aquí hay algunos que no han sido adecuados. No podemos decir que penalizamos a una empresa por ser más grande. ¿Queremos que las empresas crezcan o no? Además hay un concepto nocivo que es el del beneficio extraordinario. ¿Qué queremos, empresas planas que no quieran ganar más que el año anterior porque las penalizamos, que no crezcan y creen empleo o no se internacionalicen? Creo que no era ese el camino… pues no mandemos esas señales.