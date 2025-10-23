ITP Aero reparte a sus accionistas 1.430 millones en solo dos años

El consejo de administración de ITP Aero aprobó este miércoles el pago de un megadividendo de 800 millones aprovechando el tirón de la aviación comercial ... y la marcha del negocio, que ha duplicado las ventas de la firma vasca desde 2021 superando los 1.600 millones.

Así las cosas, los socios de la aeronáutica vasca percibirán en los próximos meses un suculento pago, que es fruto también de una refinanciación de la deuda de ITP. Según explican fuentes cercanas de la compañía, el acuerdo contempla esa medida para reestructurar deuda antigua en «condiciones más favorables» y en un paquete financiero que va más allá de 2030 y que ayuda al accionista principal, Bain Capital, a amortizar los créditos para la compra de la empresa.

Entre los propietarios de ITP destaca el fondo de inversión norteamericano con algo más de un 75% tras la compra de la empresa a Rolls Royce en 2021 por 1.600 millones; Indra, que tiene cerca de un 10%; la firma de inversión de Javier Botín, JB Capital, con un 8%; y el Gobierno vasco que tomó un 6% a través del fondo para el arraigo empresarial, Finkatuz.

El cobro extraordinario acordado esta semana se añade a otro gran dividendo que la compañía repartió el pasado año y que ascendió a 630 millones. Así, en total, las retribuciones suman 1.430 millones. De esa cantidad, el Gobierno vasco percibirá algo más de 85 millones –los 36 del año pasado más los 49 a cargo del nuevo abono–. Con estos cobros, el Ejecutivo habrá recuperado este mismo año la inversión de 65 millones que desembolsó en 2022 para adquirir el 6% de la empresa vasca. No solo eso, sino que ya acumula una rentabilidad del 30%.

Refuerzo de plantas vascas

Las mismas fuentes señalan que la reestructuración de la deuda sirve también para financiar el plan de negocio de la empresa para los próximos cinco años y en el que se prevé consolidar la senda de crecimiento iniciada desde 2021 con la dirección de la consejera delegada, Eva Azoulay. Las acciones pasan por reforzar las inversiones en la empresa hasta 2030 con otros 1.200 millones, 700 directamente en activos y otros 500 en actividades de I+D.

Son actuaciones que reforzarán las instalaciones de la aeronáutica vasca en Zamudio y contemplan ampliaciones en sus centros de Derio, Barakaldo y Sestao. Además, la plantilla crecerá en 1.600 personas más, la mayoría en Euskadi. Un aumento de contrataciones que dará continuidad a los 1.200 puestos de trabajo implementados en España desde la llegada de Bain al control de ITP, de los que el 70% han sido en País Vasco.

Las inversiones sostienen un plan de negocio que, para los próximos cinco años, confía en duplicar el beneficio operativo de la empresa antes de impuestos y gastos financieros –ebidta–. Una cifra que la empresa confía en elevar a 370 millones este año, lo que supondría multiplicar casi por cuatro la de 2021.

Fuentes del Gobierno vasco ha señalado que el plan de negocio supone reafirmar el «compromiso de ITP con su presencia en Euskadi». Por eso consideraron a Bain Capital como «socio a largo plazo, firmemente comprometido con la estabilidad, el crecimiento y el éxito» de la aeronáutica vasca.

Compromiso de permanencia

El Ejecutivo destacó además que la operación de refinanciación supone una ampliación de los plazos de la inversión y de la permanencia de Bain enITP. Los fondos suelen realizar estas operaciones con un horizonte de salida del entorno de los cinco años, pero, en este caso, el acuerdo supone la ejecución de un 'fondo de continuación'. Es decir, que Bain plantea a sus inversores que renueven la presencia en la empresa vasca.