El lehendakari, el presidente del Gobierno y el presidente de ITP, Juan María Nin, en una visita a las instalaciones de la empresa Jon Rodríguez

ITP Aero reparte a sus accionistas 1.430 millones en solo dos años

Acordó esta semana un pago de 800 millones que se añade a los 630 del pasado año, abonos de los que el Gobierno vasco recibe más de 85

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Jueves, 23 de octubre 2025, 19:18

El consejo de administración de ITP Aero aprobó este miércoles el pago de un megadividendo de 800 millones aprovechando el tirón de la aviación comercial ... y la marcha del negocio, que ha duplicado las ventas de la firma vasca desde 2021 superando los 1.600 millones.

