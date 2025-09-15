El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Entre junio y agosto desaparecieron en Euskadi más de 4.000 afiliados totales en la hostelería pero se incorporaron 500 extranjeros. E. C.

Entre los 16.000 vascos que dejaron de cotizar en agosto apenas hubo extranjeros

La mano de obra inmigrante se dejó únicamente 200 afiliados el pasado mes y creció en sectores a la baja como la hostelería o el comercio

Sergio Llamas

Lunes, 15 de septiembre 2025, 09:14

La caída de afiliados vascos a la Seguridad Social vivida en agosto apenas se ha dejado notar en la mano de obra extranjera. De los ... más de 16.000 cotizantes que se perdieron de media entre julio y agosto, únicamente 204 han sido inmigrantes. Así consta en los datos publicados este lunes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que recogen que su cifra se mantiene en 102.423 personas, un dato que representa un crecimiento del 6% en la comparativa anual (suponen, en cifras absolutas, 5.806 más que hace un año).

