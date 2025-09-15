Entre los 16.000 vascos que dejaron de cotizar en agosto apenas hubo extranjeros

La caída de afiliados vascos a la Seguridad Social vivida en agosto apenas se ha dejado notar en la mano de obra extranjera. De los ... más de 16.000 cotizantes que se perdieron de media entre julio y agosto, únicamente 204 han sido inmigrantes. Así consta en los datos publicados este lunes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que recogen que su cifra se mantiene en 102.423 personas, un dato que representa un crecimiento del 6% en la comparativa anual (suponen, en cifras absolutas, 5.806 más que hace un año).

Así se nota por ejemplo en la hostelería, un sector que se ha dejado más de 4.000 afiliados durante los meses de julio y agosto pero que ha incorporado 500 cotizantes extranjeros nuevos. Solo el pasado mes el sector generó un centenar de afiliados y su evolución, en el último año, supera el millar. Y lo mismo sucede con el comercio. Aunque reduce su actividad en verano, aumentó en términos similares su mano de obra con personal llegado de fuera (casi un centenar en el mes y un millar en el año).

La caída de los 200 afiliados del pasado mes se dejó notar en la construcción y en la logística y reparto de paquetería, los dos ámbitos que más extranjeros ha sumado en el último año. Cabe destacar el estancamiento que se produjo el pasado mes en el sistema especial de empleados en el hogar (se mantiene en torno a los 9.700) pese a la caída de más de un millar en el año, algo que los sindicatos atribuyen al crecimiento del empleo sumergido a medida que ha venido subiendo el Salario Mínimo Interprofesional.

Colombia encabeza los países que suman más afiliados a la Seguridad Social en Euskadi, con más de 12.000, seguido por Rumanía (más de 10.000), Marruecos (cerca de 9.800) y Venezuela (7.000). Los autónomos suponen, además, un 15,7% de todos los trabajadores.