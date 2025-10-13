El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Fachada de la Bolsa de Madrid.

La guerra entre Sabadell y BBVA acerca a la Bolsa a otro año histórico de dividendos

Los inversores recibirían unos 40.000 millones este año si se cumplen los abonos previstos hasta diciembre

Clara Alba

Clara Alba

Lunes, 13 de octubre 2025, 00:05

Los cazadividendos están de enhorabuena. La Bolsa española se prepara para cerrar un 2025 casi histórico en el que, además de ser la mejor de ... Europa con una revalorización del 33%, puede presumir de ofrecer a sus inversores un extra con esos ingresos recurrentes por las políticas de remuneración de sus cotizadas. La lluvia de dividendos ya ha regado con 29.212 millones de euros a los accionistas hasta septiembre, un 10% más que en el mismo periodo del año anterior, cuando las cotizadas desembolsaron 37.507 millones de euros en todo el ejercicio (sin contar con las recompras de acciones), según datos de Bolsas y Mercados Españoles (BME).

