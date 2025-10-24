Así es el grupo que ha presentado la querella contra el presidente de Sidenor La Asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa es la impulsora de la campaña Boicot, Desinversiones y Sanciones en Israel

Una querella de la Asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa inició el procedimiento que ha provocado que la Audiencia Nacional investigue al presidente de Sidenor por delitos de contrabando y participación por complicidad en un delito de lesa humanidad o de genocidio por la venta de partidas de acero a una empresa de armas israelí. Pero, ¿quiénes son este grupo? En su página web se definen como «una asociación de los palestinas y palestinos residentes en Cataluña y al mismo tiempo, un espacio de encuentro con el resto de la ciudadanía catalana. Defendemos los derechos humanos y el derecho a la autodeterminación de los pueblos». Además, en el encabezado de su sitio en Internet tienen el mensaje de 'Muévete por Palestina'.

Se fundó en 1985 en Barcelona y su misión es, según explican, «la defensa de los derechos humanos y del derecho a la autodeterminación del pueblo palestino». Además, aporta que cuenta con «una labor política activa». Aquí se encuentra el motivo de esta querella. Han impulsado la campaña Boicot, Desinversiones y Sanciones en Israel (BDS) en Cataluña, «especialmente en lo que se refiere al comercio y la industria de armamento, denunciando a aquellas personas, empresas y organizaciones que suministran material militar a Israel o componentes y tecnologías de doble uso, lo que contraviene el Tratado sobre el Comercio de Armas y contribuye a la comisión de guerra».

Entre las noticias que destacan se encuentra la decisión de la Audiencia Nacional, pero también acciones de apoyo a la Flotilla, y otros actos en favor de Palestina y contra Israel. En sus redes sociales comparten convocatorias de actos en «solidaridad» con Gaza, marcas y empresas objetos de boicot por sus relaciones con Israel. Aspecto aparte son las referencias a las múltiples movilizaciones del 15 de octubre.