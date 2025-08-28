El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Vega Alonso

El Gobierno vasco ultima el refuerzo de las ayudas a los afectados por los aranceles

El consejero de Industria ya anticipó que en septiembre convocará reuniones sectoriales para ampliar el plan

Ana Barandiaran

Ana Barandiaran

Jueves, 28 de agosto 2025, 00:28

El acuerdo comercial sellado entre Estados Unidos y la Unión Europea, que contempla un arancel genérico del 15% para el bloque y mantiene el 50% ... en sectores como el acero, ha sido acogido con preocupación en Euskadi. El Gobierno vasco ya anunció nada más conocerse el pacto a finales de julio -el texto definitivo se cerró el pasado 21 de agosto- que ampliaría el plan de ayudas de 2.000 millones puesto en marcha en abril, cuya piedra angular son los avales por 450 millones. Ahora le toca concretar este refuerzo.

