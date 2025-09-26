El Gobierno vasco revisará al alza el crecimiento para 2026 pese a las «nubes negras»

El Gobierno vasco revisará la previsión de crecimiento para el año que viene, ahora fijada en el 1,8%. La decisión la ha anticipado el ... lehendakari, Imanol Pradales, durante su intervención en el primer pleno de control en el Parlamento vasco del nuevo curso. Según ha explicado, Euskadi ha demostrado su capacidad para «aguantar y hacer frente» al complicado contexto mundial, lo que les ha llevado elevar el pronóstico pese a las «nubes negras» que se presentan este otoño, marcado por los aranceles de Trump y el parón de las principales potencias europeas. El martes, tras el Consejo de Gobierno, se anunciará la nueva cifra.

La economía vasca creció un 2,2% en el segundo trimestre del año, un ritmo positivo pero lastrado por la debilidad de la industria, que está estancada, con un crecimiento nulo debido a su exposición a los vaivenes internacionales. Lo que está impulsando la actividad es el consumo y los servicios, en ambos casos sostenidos por la positiva evolución del empleo, que se mantiene por encima del millón de cotizantes. La previsión para el conjunto de este año es un aumento del PIB del 2,1%.

En una respuesta a una pregunta del PNV en el pleno de control, Pradales ha reconocido que la situación de «incertidumbre geopolítica, política y económica» en el ámbito internacional está afectando a Euskadi, que sin embargo está «aguantando bien». Esta mejora se produce cuando se prepara un Presupuesto con gasto récord, que se aprobará el 28 de octubre y contemplará un techo por encima de los 16.000 millones de euros.

Para afrontar estas cuentas, el Gobierno vasco cuenta con una situación financiera saneada -es la comunidad con menor deuda pública de España, un 12,6% del PIB- y capacidad de endeudamiento extra de 4.000 millones en virtud del acuerdo sellado en la Comisión Mixta del Concierto, donde se amplió el umbral al 15%.