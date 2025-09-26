El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El Gobierno vasco revisará al alza el crecimiento para 2026 pese a las «nubes negras»

Pradales anticipa este incremento sobre el 1,8% pronosticado por el «aguante» de la economía vasca

Ana Barandiaran

Ana Barandiaran

Viernes, 26 de septiembre 2025, 12:45

El Gobierno vasco revisará la previsión de crecimiento para el año que viene, ahora fijada en el 1,8%. La decisión la ha anticipado el ... lehendakari, Imanol Pradales, durante su intervención en el primer pleno de control en el Parlamento vasco del nuevo curso. Según ha explicado, Euskadi ha demostrado su capacidad para «aguantar y hacer frente» al complicado contexto mundial, lo que les ha llevado elevar el pronóstico pese a las «nubes negras» que se presentan este otoño, marcado por los aranceles de Trump y el parón de las principales potencias europeas. El martes, tras el Consejo de Gobierno, se anunciará la nueva cifra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  2. 2 Descubren la razón por la que una trabajadora de Bilbao se cogía la baja siempre en la misma fecha
  3. 3

    Estas son las cartas que destapan lo sucedido en Bernedo: «Las monitoras hacían topless en la piscina»
  4. 4

    «Para comer la merienda tenían que chupar el dedo del pie al monitor»
  5. 5

    «Tuvo mala suerte. Le tocó a él», dicen los amigos de Haitam, el joven muerto de una puñalada en Solokoetxe
  6. 6 Detienen en Santutxu a un joven de 22 años acusado de tres agresiones sexuales en dos días, robo con violencia y lesiones
  7. 7

    La plantilla de Petronor convoca huelga indefinida por el alejamiento de los vestuarios
  8. 8

    El Gobierno vasco reconoce que el polémico campamento de Bernedo «no figuraba en ningún registro público»
  9. 9 El despacho de abogados que contrató a Albert Rivera deberá indemnizarle con 1,3 millones
  10. 10

    Etxanobe plantea cambiar el sistema de acogida y pide ayuda contra las «mafias» que traen menas a Bizkaia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Gobierno vasco revisará al alza el crecimiento para 2026 pese a las «nubes negras»

El Gobierno vasco revisará al alza el crecimiento para 2026 pese a las «nubes negras»