El Gobierno vasco amarra en Madrid un 40% más de potencia eléctrica para blindar la industria

«Las empresas preguntan dónde está el enchufe. Y ahora no lo tenemos». Con esta contundencia describía el pasado marzo el consejero de Industria, Mikel ... Jauregi, un problema que amenazaba con convertirse en estructural: la saturación de la red eléctrica en Euskadi. Una situación que ya golpeaba la línea de flotación de la industria y ponía en jaque hasta 70.000 empleos. La preocupación, reiteradamente subrayada por el Ejecutivo autonómico, llegó incluso a la agenda de la última conferencia de presidentes y este martes ha quedado despejada con el compromiso de Moncloa de incrementar en un 40% la potencia disponible.

El consejero Jauregi subrayó, tras reunirse en Madrid con el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, que se trata de un «paso enorme» para garantizar el arraigo industrial de Euskadi. Aunque la cifra queda todavía por debajo del incremento del 50% de potencia que reclama Lakua –«seguiremos trabajando», precisan desde la consejería–, el Ejecutivo se felicita por haber logrado salvar una situación crítica que mantenía en vilo 117 proyectos empresariales y condicionaba la llegada de una veintena de nuevas compañías.

La reunión de este martes llega tras el ultimátum lanzado el pasado miércoles por el lehendakari, que dio diez días a Moncloa para ofrecer una solución al colapso de la red eléctrica. Imanol Pradales, necesitado de un triunfo tangible en Madrid ante la dificultad de culminar el traspaso de las transferencias del Estatuto de Gernika antes de fin de año –un compromiso adquirido por el PSOE a cambio de que el PNV apoyara la investidura de Sánchez–, endureció entonces el tono al advertir de que la propuesta «tendría que estar ya sobre la mesa». La exigencia cobró especial relevancia después de que Iberdrola revelara hace apenas una semana que los nudos de Bizkaia y Álava están ya al 100% de su capacidad y que en Gipuzkoa apenas queda libre un 2%.

Jauregi ha puesto especial énfasis en subrayar que «esta ampliación no es un regalo», sino «el fruto de una exigencia clara: que la planificación eléctrica del Estado se haga pensando en la industria». La fortaleza del tejido productivo vasco ha sido, de hecho, el principal argumento esgrimido durante las negociaciones para reclamar que, de los 27.700 megavatios que el Ministerio para la Transición Ecológica prevé liberar en su planificación hasta 2030, unos 6.000 se asignen a Euskadi.