El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Muere Robert Redford a los 89 años
El consejero de Industria, Mikel Jauregi, ayer durante la mesa sectorial de la siderurgia Irekia

El Gobierno vasco amarra en Madrid un 40% más de potencia eléctrica para blindar la industria

La cifra queda cerca del 50% que el Lakua exigía y permitirá «asegurar 70.000 empleos»

Félix Montero

Félix Montero

Martes, 16 de septiembre 2025, 13:17

«Las empresas preguntan dónde está el enchufe. Y ahora no lo tenemos». Con esta contundencia describía el pasado marzo el consejero de Industria, Mikel ... Jauregi, un problema que amenazaba con convertirse en estructural: la saturación de la red eléctrica en Euskadi. Una situación que ya golpeaba la línea de flotación de la industria y ponía en jaque hasta 70.000 empleos. La preocupación, reiteradamente subrayada por el Ejecutivo autonómico, llegó incluso a la agenda de la última conferencia de presidentes y este martes ha quedado despejada con el compromiso de Moncloa de incrementar en un 40% la potencia disponible.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  2. 2 Muere Marian Izaguirre a los 23 años, la influencer que encontraron en estado crítico en un hotel en México
  3. 3 La Aemet anuncia máximas de 36 grados en Bizkaia: estas serán las zonas afectadas
  4. 4 Una vecina de Barakaldo deja su herencia al Ayuntamiento para el cuidado de perros y gatos
  5. 5

    Otegi sobre GKS: «Es una cosa muy vieja y se llevan mal con todos»
  6. 6 Así deben acceder los aficionados del Athletic a San Mamés en el partido de Champions contra el Arsenal
  7. 7 Muere a los 25 años Martina García, dirigente de Podemos Castilla-La Mancha
  8. 8

    «Han atacado mi casa cuatro veces, pero gente así no nos va a hacer callar»
  9. 9

    Costas cuestiona la construcción de un hotel de 8 plantas en el puerto de Getxo
  10. 10

    Israel llama a 130.000 reservistas para ocupar Gaza City, donde se cuentan ya decenas de muertos y desaparecidos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Gobierno vasco amarra en Madrid un 40% más de potencia eléctrica para blindar la industria

El Gobierno vasco amarra en Madrid un 40% más de potencia eléctrica para blindar la industria