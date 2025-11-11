El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen. EFE

El Gobierno eleva la retribución a las renovables para salvar su rentabilidad por la caída de los precios de la luz

El ministerio de Aagesen incrementa entre el 7,09% y el 7,398% las primas tras dos años de precios muy altos de la electricidad por la guerra de Ucrania

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Martes, 11 de noviembre 2025, 11:52

Comenta

Por primera vez desde hace ocho años el Gobierno ha puesto encima de la mesa un proyecto de orden que actualiza los parámetros retributivos a ... las energías renovables y que, en la práctica, supondrá un incremento de la tarifa eléctrica a partir del año que viene. El proyecto para el periodo 2026-2031 supondrá un incremento de costes al fijar una rentabilidad de entre el 7,09% y el 7,398%, según consta en la memoria económica de la propuesta publicada por el Ministerio de Transición Ecológica este martes.

