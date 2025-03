El Gobierno central garantiza al vasco que la quita de la deuda autonómica no afectará a Euskadi María Jesús Montero anuncia en el pleno del Congreso un acuerdo con el Ejecutivo de Pradales

Félix Montero Miércoles, 12 de marzo 2025, 09:54 | Actualizado 11:06h. Comenta Compartir

La condonación de la deuda a las comunidades autónomas del régimen común no afectará a la cantidad que Euskadi abona al Estado por los servicios ... que presta en el territorio. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado este miércoles en la sesión de control que el Gobierno central ha alcanzado un acuerdo con el vasco para que Euskadi no salga «perjudicado» de la quita. «Esta absorción no va a implicar en ningún caso un aumento de la parte que contribuye. Se harán los ajustes necesarios», ha asegurado en respuesta a una pregunta de EH Bildu.

La cuestión es que el Ejecutivo Pradales lleva semanas avisando de su intención de «vigilar la letra pequeña» de los acuerdos de condonación de deuda que alcance el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez con Cataluña y otras comunidades. Aunque la quita no afecte directamente a Euskadi -blindada bajo el paraguas el concierto económico- , Lakua teme que pueda provocar modificaciones en el cálculo del Cupo que resulten perjudiciales, ya que el País Vasco asume el 6,24% de las cargas del Estado vinculadas a la deuda pública y sus intereses. La vicepresidenta Montero ha hecho un especial hincapié esta mañana en que «aunque la quita no beneficie a Euskadi, no le perjudicará». Es decir, que cuando ambas administraciones vuelvan a sentarse para renegociar el Cupo -la cantidad que el País Vasco abona al Estado por los servicios que presta en el territorio- se harán las modificaciones necesarias para que el Ejecutivo autonómico no se haga cargo de las cantidades perdonadas a otras comunidades. La ministra de Hacienda ha aprovechado su intervención para poner en valor «la autonomía» y la responsabilidad «en el manejo de las finanzas» del sistema unilateral vasco. Lo ha hecho en un momento en el que el Ejecutivo autonómico quiere evitar a toda costa que debido a los enfrentamientos abiertos en la política española -como consecuencia de la dependencia de Sánchez de Junts y ERC- se siembren dudas sobre la solidaridad o el encaje legal del Concierto Económico vasco. Sin embargo, el objetivo del Gobierno vasco va más allá de aminorar los perjuicios que pueda ocasionar la quita de la deuda a otros territorios en las arcas vascas. Esta ayuda del Estado a todas las administraciones del régimen común podría ser en un futuro reclamada por el Gobierno y las diputaciones vascas. Así lo permite el artículo 11.4 de la ley que regula el Cupo, al que Lakua ha recurrido en más de una ocasión para reclamar dotaciones extraordinarias del Estado a otras comunidades en competencias transferidas como Educación, Sanidad o políticas contra la violencia sexual. El Gobierno Pradales quiere actuar de urgencia en un contexto en el que la guerra comercial emprendida por Donald Trump ya golpea a la empresas vascas. El propio lehendakari anunció el viernes pasado en el Parlamento que en la próxima reunión de la Comisión Mixta del Concierto pedirá que Euskadi pueda flexibilizar su límite de deuda -ahora establecido en el 13% del PIB- para ayudar al sector tecnológico e industrial. En actualización La redacción de EL CORREO trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información. EL CORREO+ Disfruta de una experiencia única y navega sin límites por nuestra web. Suscríbete aquí .

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión