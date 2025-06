Gestamp llama a «dar la pelea» por la automoción ante un «momento crítico» para los fabricantes europeos

«Dar la pelea» para hacer frente a la «incertidumbre» con la que lidia el sector de la automoción en Europa. Con ese mensaje ha ... cerrado este martes el presidente ejecutivo de Gestamp, Francisco J. Riberas, su intervención en el Foro Empresarial de Álava, organizado por EL CORREO con el apoyo de Laboral Kutxa y BSK Legal & Fiscal.

El primer ejecutivo del gigante de los componentes -uno de los socios claves de Mercedes Vitoria- ha sido el gran invitado en la cita de este año, con 'Los retos de la automoción ante el nuevo escenario internacional' como lema. En un coloquio moderado por el redactor económico de este periódico Lucas Irigoyen, Riberas ha alertado de la crisis que viven los fabricantes europeos, con producciones cada vez más bajas en medio de una batalla por ver «dónde se produce y quién lo hace».

En paralelo al declive del 'made in Europe' se está produciendo un auge de los fabricantes chinos, que en cuestión de un cuarto de siglo han pasado de sacar al mercado en torno al 3% de la producción mundial de vehículos a un tercio del total. La apuesta del gigante asiático le ha colocado en disposición de elaborar 30 millones de coches al año y exportar seis, toda una «revolución» a ojos de Riberas, cuya firma ya trabaja con compañías de ese país. «Esto no es algo que vaya a venir; es algo que ya está aquí», ha sentenciado.

El propio directivo ha reconocido que a Europa se le está haciendo cuesta arriba la transición hacia los modelos eléctricos. «Estamos yendo muy lentos», ha admitido Riberas. El fin del modelo de combustión ha dejado de ser una certeza inminente y si hace dos años se pronosticaba que en 2030 el 55% de la producción de la automoción iba a ser ya electrificada esas previsiones son hoy del «47%», según el ejecutivo de Gestamp. A futuro, Riberas -que trabaja con 47 fabricantes y más de 1.000 modelos- augura que esta industria va a seguir lidiando con «grandes problemas».

«Hambre de crecer»

Ante esta realidad y frente al auge de países con mano de obra barata (en referencia a Marruecos, entre otros), el empresario ha llamado a usar fortalezas como el conocimiento industrial de Euskadi para competir con una estructura de costes «en las antípodas». «Hay un margen de mejora y de eficiencia muy fuerte. No se trata de bajar nuestro nivel de vida; se trata de ser más eficientes y tener armas para poder competir con otros entornos», ha contrapuesto.

«Pero también que tenemos que tener ganas. En China, en Marruecos, hay mucha hambre de crecer. Y a veces en el entorno europeo hemos perdido un poquito de esa hambre», ha reclamado. «Europa no ha sido capaz durante estos años de poder reaccionar como tenía que reaccionar y que yo creo que falta un poco de acción».

Riberas ha aplaudido la alianza financiera que impulsa el Gobierno vasco para levantar 4.000 millones para invertir en la industria, ya que «la situación financiera de la mayor parte de la industria de tamaño medio es bastante apretada». El ejecutivo ha señalado que «todo aquello que suponga meter un poco de dinero en el sistema de forma organizada y sensata, que permita pasar este rato y poder invertir en cosas de futuro, es fundamental». «Estamos en el momento en que este tren pasa y si se destruye ahora mismo el tejido empresarial no va a volver», ha alertado. «No podemos dejar que ninguna empresa caiga».

Sobre el coche eléctrico, Riberas ha reconocido que él sí tiene uno, pero preguntado por cuál se debería comprar el ciudadano medio, ha apuntado a los híbridos como la mejor solución. «Si te vas a comprar un solo coche y realmente le quieres sacar partido, hoy todavía no está para comprar un eléctrico, porque las instalaciones de recarga no están», ha afirmado. «Creo que la solución temporal con un horizonte de cuatro o cinco años sería un híbrido enchufable que te permita ser eléctrico en tu día a día y, cuando te quieres ir a dar una vuelta, hacerlo con tranquilidad. Si me lo preguntas, dentro de dos o dos años seguramente diré lo contrario», ha replicado.