El plan industrial del Gobierno vasco se presentó el junio pasado en la fábrica de Arteche en Mungia Jordi Alemany

Euskadi activa su hoja de ruta industrial con 4.000 millones de aportación pública

El Gobierno vasco aprueba el plan con el que pretende movilizar otros 12.000 millones de inversión privada

Félix Montero

Félix Montero

Martes, 30 de septiembre 2025, 14:42

«Es el momento de poner toda la carne en el asador». Con esta contundencia se pronunció el lehendakari Imanol Pradales el viernes pasado en ... la sesión de control, al reclamar que Euskadi movilice todos sus recursos, públicos y privados, para plantar cara a los «nubarrones negros» otoñales que ya acechan la economía vasca. Con los aranceles de Trump, por un lado, y la ralentización europea, por otro, Imanol Pradales urgió a desplegar una respuesta colectiva sin precedentes.

