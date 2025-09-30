Euskadi activa su hoja de ruta industrial con 4.000 millones de aportación pública

«Es el momento de poner toda la carne en el asador». Con esta contundencia se pronunció el lehendakari Imanol Pradales el viernes pasado en ... la sesión de control, al reclamar que Euskadi movilice todos sus recursos, públicos y privados, para plantar cara a los «nubarrones negros» otoñales que ya acechan la economía vasca. Con los aranceles de Trump, por un lado, y la ralentización europea, por otro, Imanol Pradales urgió a desplegar una respuesta colectiva sin precedentes.

El lehendakari, en un contexto de adversidad que ya se deja sentir en el tejido productivo –con sus consiguientes ERTE y ERE–, fijó tres prioridades para este otoño. La primera, aprobar el Plan de Industria, con el que se aspira a movilizar 16.000 millones mediante la colaboración público-privada. La segunda, dar luz verde al Plan de Inversiones, concebido para impulsar y coordinar todas esas iniciativas. Y la tercera, integrar ambos programas en un proyecto de Presupuestos que el Ejecutivo espera batirá récords en volumen de recursos.

Pues bien, el primero de los pasos ya se ha cumplido y el segundo echará a andar mañana. El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el Plan de Industria, una apuesta sin precedentes –recalcan en Lakua– que movilizará 3.900 millones de inversión pública con la expectativa de atraer otros 12.000 de capital privado. Con este impulso, «Euskadi pasa al ataque» para defender su industria, tal y como subrayó Pradales en la presentación de esta hoja de ruta el pasado junio.

En un momento en el que la industria cada vez tiene menos peso en el territorio –y el sector servicios , con empleos de menor calidad, gana terreno– el objetivo autonómico centrará estas ayudas en fortalecer el tejido productivo y no quedar fuera de juego de la nueva ola productiva europea, marcada por la búsqueda de autonomía estratégica tras el distanciamiento de Estados Unidos de la UE. Es por ello que el Gobierno vasco ha aprobado este martes una asignación de recursos públicos durante esta legislatura un 50% superior respecto al volumen destinado durante el último mandato de Iñigo Urkullu.

Proyectos estratégicos

El Ejecutivo autonómico, según ha expresado esta mañana el consejero encargado del ramo, Mikel Jauregi, tiene ya identificados más de una veintena de proyectos estratégicos a los que destinar las inversiones, guiadas por los ejes de la descarbonización, la atracción de capital extranjero y el desarrollo tecnológico, con especial foco en la Inteligencia Artificial y la ciberseguridad.

La mitad de estas iniciativas estarán lideradas por el sector público y la otra mitad por el privado. En cada caso particular se analizarán los diferentes instrumentos de ayuda, las cuestiones regulatorias y las posibles tomas de participación. El apoyo, en cualquier caso, no será a fondo perdido y a los beneficiarios se les exigirán resultados.