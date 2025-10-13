El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un trabajador pasa junto a unos rollos de acero en una planta siderúrgica de China. Reuters

La entrada de acero chino en Europa se ha disparado un 50% en la última década

Las empresas siderúrgicas celebran que la UE quiera frenar las importaciones del gigante asiático con más aranceles

Félix Montero

Félix Montero

Lunes, 13 de octubre 2025, 10:10

Comenta

El comercio mundial vive instalado en un clima errático desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Sin embargo, fue precisamente en este ... escenario de incertidumbre cuando la semana pasada se añadió un componente de estabilidad, el primero en meses, para la industria vasca y europea. La decisión de la Comisión Von der Leyen de duplicar al 50% las barreras aduaneras al acero –una apuesta que debe ser refrendada por el Parlamento y el Consejo– supone un auténtico balón de oxígeno para un sector en crisis.

