La Naval inicia el proceso para despedir a toda la plantilla
Entrada a las instalaciones del astillero La Naval de Sestao
El administrador concursal estima que no hay opciones para continuar con la actividad de la empresa
MANU ALVAREZ
Miércoles, 10 octubre 2018, 12:59

El astillero ha encallado y no se sabe si será definitivo o por cuánto tiempo permanecerá en este estado. El administrador concursal que supervisa la situación del astillero vizcaíno La Naval de Sestao, ha comunicado hoy a los sindicatos que se ve en la obligación de iniciar el proceso de despido de la totalidad de la plantilla. La empresa no tiene actividad y por lo tanto carece de nuevos ingresos; las esperanzas de terminar la construcción del último buque del armador holandés Van Oord se han diluido y los expertos consideran que, en el mejor de los casos, costará entre seis meses y un año encontrar un nuevo empresario dispuesto a pujar por las instalaciones. El proceso que se abre ahora en la vertiente laboral es un ERE de extinción, para resolver el contrato de los casi 200 empleados de la empresa y culminará, apuntan fuentes sindicales, en un periodo de mes y medio o dos meses.

Las pérdidas millonarias acumuladas por el astillero y que la propia empresa ha admitido como fruto de una gestión deficiente, condujeron a un colapso de tesorería que fue el anticipo de la paralización de la actividad. La última esperanza estaba fundada en la aparición urgente de un inversor dispuesto a arriesgar su dinero para continuar con la actividad y también en la construcción del último buque que permanece en la grada. El 'Vox Alexia', una draga de succión encargada pro el armador holandés Van Oord. Un buque al que aún le faltan unos 20 meses de trabajo para poder navegar y entrar en servicio y que, fruto del descalabro financiero, es en estos momentos propiedad de un grupo de bancos que han perdido 42 millones de euros en la operación. El nuevo inversor no ha aparecido y Van Oord tampoco ha querido asumir el riesgo que entrañaba construir el barco en un astillero quebrado. Si no había dueño no había encargo de continuar la construcción, ha sido el mensaje tajante que ha dado el armador holandés.

A partir de ahora se abre un periodo de incertidumbre en varias vertientes. De una parte, 150 trabajadores de la plantilla de La Naval pueden reclamar al Estado su retorno al grupo público Sepi y en concreto a la empresa Navantia. Es una garantía que conservan desde que La Naval fue desgajada del grupo de astilleros públicos y privatizada en 2006, aunque previsiblemente les obligará a cambiar de residencia para ser acogidos en los centros de trabajo de Ferrol, Puerto Real o en las oficinas de Madrid. Por otra parte, el administrador concursal deberá preparar un plan de liquidación de la empresa, que supone situarla en una especie de subasta. A partir de ese momento se admitirán ofertas, que pueden decantarse por el mantenimiento de la actividad de construcción de buques o no y también por adquirir la totalidad de los activos de la empresa o sólo una parte de ellos.

Los sindicatos han convocado a los trabajadores de la empresa a una manifestación que se celebrará esta tarde y que partirá de las instalaciones del astillero en Sestao para culminar frente al Ayuntamiento de esta localidad de la margen izquierda del Nervión.