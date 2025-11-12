El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Trabajadores de Fibertecnic, en una concentración frente al Parlamento vasco Igor Aizpuru

Fibertecnic acumula casi 10 millones de euros en pérdidas desde el año de la pandemia

La filial de Aernnova defiende que aceptar la plataforma de los sindicatos condenaría a la empresa a «una falta de competitividad estructural»

José Manuel Navarro

José Manuel Navarro

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 15:41

Comenta

Fibertecnic ha vuelto a acaparar la atención en los últimos días por el paro indefinido que han comenzado los sindicatos. Una huelga para forzar a ... la empresa a mover ficha en la negociación del nuevo convenio para sus 165 trabajadores, pero que coge a Fibertecnic con unas pérdidas acumuladas de 9,79 millones desde 2020 según ha podido saber este periódico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Localizado sin vida el joven desaparecido en Getxo
  2. 2

    La actuación policial con dos heridos de bala en Barakaldo fue «improvisada»
  3. 3

    El millonario blindaje del Athletic a Selton, su nueva joya
  4. 4 Los Javis se separan tras trece años de relación
  5. 5 Paula Vázquez explica a Broncano su celibato voluntario: «Ya me hago yo mi comidita»
  6. 6

    Un okupa en un garaje atemoriza a los vecinos de Arangoiti
  7. 7

    Pluribus, la serie de moda en Estados Unidos, se rodó en el aeropuerto de Bilbao
  8. 8 La desconocida saga multimillonaria de los Rubiralta
  9. 9

    Las familias se enfrentan a multas de hasta 50.000 euros si no evalúan los riesgos de sus empleadas del hogar
  10. 10

    Italia investiga las cacerías humanas del asedio de Sarajevo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Fibertecnic acumula casi 10 millones de euros en pérdidas desde el año de la pandemia

Fibertecnic acumula casi 10 millones de euros en pérdidas desde el año de la pandemia