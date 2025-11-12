Fibertecnic acumula casi 10 millones de euros en pérdidas desde el año de la pandemia

Fibertecnic ha vuelto a acaparar la atención en los últimos días por el paro indefinido que han comenzado los sindicatos. Una huelga para forzar a ... la empresa a mover ficha en la negociación del nuevo convenio para sus 165 trabajadores, pero que coge a Fibertecnic con unas pérdidas acumuladas de 9,79 millones desde 2020 según ha podido saber este periódico.

La compañía argumentó ayer a EL CORREO que en la negociación de este convenio ha puesto sobre la mesa de los sindicatos «un incremento salarial que garantiza el IPC», «habilitar un programa de prejubilaciones» e incluso «una paga extraordinaria» por la firma del convenio. «Todo esto ha sido rechazado por el comité de empresa», replican sus portavoces.

«Asegurar la viabilidad»

Los sindicatos han planteado, a ojos de la empresa «peticiones extraordinarias». «Entre otras, subida de IPC más 4%, lo que suponen un incremento de coste salarial del 15% consolidado ya en 2026». Aceptar esa oferta sindical, según la empresa, supondría «condenar a Fibertecnic a una falta de competitividad estructural en comparación con cualquier empresa del mercado, incluidas las del grupo».

Y es que la pandemia y las tensiones geopolíticas han impactado mucho al sector aeronáutico, donde los grandes fabricantes como Airbus o Boeing no dan facilidades para impactar la subida de precios en sus contratos a largo con los proveedores. Y eso ha lastrado a la matriz de Fibertecnic, que perdió 16,98 millones en 2024, acumulándose a los 17,5 de 2023.

«Aernnova debe asegurar su viabilidad futura, lo que pasa por apostar solo por aquellas fábricas que garanticen su competitividad. El grupo no puede seguir soportando situaciones deficitarias», advierten desde la firma alavesa. Algo a lo que tampoco contribuye el absentismo «del 15%» que registra Fibertecnic de media. En octubre esta tasa subió hasta un 23,84 %.