Las empresas familiares españolas crecen en Bolsa más del doble que el resto de cotizadas

Las empresas familiares españolas crecen al doble de ritmo que las compañías cotizadas, con un incremento anual del valor añadido del 7%, frente al 3% ... del conjunto de compañías del Mercado Continuo desde 2014 y hasta 2023. Un periodo en el que además generaron más empleo y lograron retener a sus profesionales por encima del resto. Estas son las principales conclusiones del estudio «El Futuro de la Empresa Familiar. Sus retos y contribución diferencial», presentado este miércoles y elaborado por el Instituto de la Empresa Familiar, en colaboración con McKinsey & Company, a partir del análisis de 116 compañías de este tipo entre las que se encuentran pesos pesados como Mercadona, Antolin, Estrella Galicia o Barceló.

Las familiares españolas son pilares del tejido económico y social español. Representan el 90% del total de las compañías españolas, generan el 70% del empleo privado (más de 6,5 millones de puestos) y aportan el 57% del PIB del sector privado. Los resultados evidencian, además, que las familiares españolas presentan una gestión más eficiente y estable de los recursos, con retornos sobre el capital invertido 0,5 puntos superiores y una volatilidad de ingresos más de dos puntos inferior.

Según los datos del informe, este tipo de compañías generan 3 puntos porcentuales más de empleo neto cada año, frente al estancamiento observado en el Mercado Continuo, e invierten significativamente en el desarrollo de talento, con 2,5 veces más horas de formación por empleado. Además, logran una mayor retención de sus profesionales, manteniendo la rotación voluntaria 10 puntos porcentuales por debajo de la media nacional, lo que evidencia una mayor identificación de sus empleados con la compañía

Además, presentan «una gestión más eficiente y estable de los recursos, con retornos sobre el capital invertido 0,5 puntos superiores y una volatilidad de ingresos más de 2 puntos inferior, lo que refleja una asignación de recursos más orientada al largo plazo», señala el informe.