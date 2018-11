El empresario vasco Antonio Garamendi, único candidato a presidir la CEOE Antonio Garamendi (a la izquierda), junto a Juan Rosell (a la derecha). / EFE Su proclamación como líder de la patronal española se producirá el próximo miércoles MANU ALVAREZ Jueves, 15 noviembre 2018, 12:13

Como ya se había anticipado desde hace varios meses, el empresario vasco Antonio Garamendi, ha sido el único en presentar su candidatura para presidir la organización patronal española CEOE, lo que evita la celebración de un proceso electoral. Garamendi, en al actualidad presidente de la organización que aglutina a las pequeñas y medianas empresas, Cepyme y presidente de CEOE durante los últimos cuatro años, será proclamado como máximo responsable de la organización en el transcurso de una asamblea que se celebrará el próximo miércoles en el recinto de IFEMA de Madrid.

Nacido en Getxo en 1958 y licenciado en Derecho, Antonio Garamendi tiene una larga trayectoria en organizaciones empresariales, que inició precisamente en el País Vasco desde Ajebask, la asociación de jóvenes empresarios de Euskadi de la que fue fundador. En la vertiente empresarial, dio sus primeros pasos profesionales en el sector de los seguros dentro del grupo Bankoa, para pasar posteriormente a participar en algunas empresas familiares. Ha sido miembro de los consejos de administración de Babcock & Wilcox, Tubos Reunidos y Red Eléctrica Española, entre otras compañías.

Hace ahora cuatro años, Garamendi disputó la presidencia a Juan Rosell que ganó las elecciones por un estrecho margen. Pese a esa particular contienda electoral, el empresario vasco se mantuvo en la cúpula de la CEOE con un talante de colaboración, que ha permitido que la convivencia con Rosell haya sido pacífica durante este periodo. Tan sólo en las últimas semanas han saltado algunas chispas entre ambos dirigentes empresariales, aunque por razones de índole política. La decisión de Rosell de acudir a la cárcel de Lledoners para entrevistarse con el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, generó un cierto terremoto en la cúpula de la organización empresarial. Garamendi no ha ocultado en algunos círculos su malestar con esta iniciativa, ya que el presidente de la CEOE no había consultado ni informado de su decisión de mantener el encuentro con el líder político catalán, procesado por un presunto delito de secesión. La tibieza del actual presidente Juan Rosell en torno al problema político catalán ha sido, precisamente, uno de los temas permanentes de controversia en las alturas de la organización empresarial española.

Desde que Antonio Garamendi dio a entender su intención de presentarse a las elecciones para la presidencia de la CEOE, el apoyo de las organizaciones territoriales y sectoriales ha sido prácticamente unánime. Tan sólo desde la patronal catalana Fomento del Trabajo han surgido algunas voces críticas, aunque han tenido un escaso eco en el resto de organizaciones empresariales españolas. Durante algún tiempo, incluso, se especuló con la posibilidad de que quien ha ostentado hasta ahora la presidencia de la patronal catalana, el empresario Joaquim Gay de Montellà, aspirase también al sillón en la CEOE. El propio Montellà anunció a mediados de octubre que no daría esa batalla, después de comprobar que no contaba con un respaldo suficiente para aspirar al cargo.