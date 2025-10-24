Las eléctricas trasladan al Gobierno su «disposición» de alargar la vida útil de Almaraz

Iberdrola, Endesa y Naturgy, han notificado al Gobierno su intención de prorrogar la vida útil de la central nuclear de Almaraz. A través de una ... carta dirigida a la ministra Sara Aagesen, las eléctricas propietarias han comunicado su «disposición» para ampliar el calendario de cierre de la planta extremeña, según han confirmado a este medio fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica. Este documento, en cualquier caso, no supone en la práctica ningún inicio de un avance formal, ya que según el departamento que dirige Sara Aagesen, «no se notifica ni se avanza ningún tipo de actuación».

El pasado martes las empresas titulares encarrilaron el proceso para solicitar formalmente la prórroga del parque cuya primera unidad tiene previsto cesar su actividad en 2027. Las tres compañías se emplazaron a presentar antes de final de mes la solicitud aunque en paralelo a este proceso y según la orden ministerial de 2020 en la que el Ejecutivo concedió la licencia vigente para operar, indica que antes del 1 de noviembre deberán entregar al Consejo de Seguridad Nuclear la documentación requerida para proceder al cierre de la primera de sus dos unidades de la central de Almaraz. Es decir, primero deben presentar la solicitud al Ministerio y, posteriormente, deberán remitir la documentación preceptiva al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), antes del citado plazo para recibir los informes técnicos sobre el proceso de desmantelamiento, requisito previo aunque se tramite la prórroga.

Pese a estos avances por parte de las propietarias, en el Gobierno no hay ningún cambio de posición y siguen apelando a las tres líneas rojas que marcó Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados el pasado mes de mayo: que se garantice la seguridad de los ciudadanos desde una perspectiva radiológica,️ que no suponga un mayor coste para los ciudadanos y los contribuyentes y que sea conveniente para la seguridad del suministro«.