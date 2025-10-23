El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Pese a la caída registrada en agosto, el mercado inmobiliario sigue en niveles muy altos en Euskadi. Luis Ángel Gómez

La compra de viviendas en Euskadi retrocede por primera vez en catorce meses

En agosto se realizaron 1.852 operaciones, lo que se traduce en una caída del 5,3% respecto al mismo mes del año pasado

Gonzalo Ruiz

Gonzalo Ruiz

Jueves, 23 de octubre 2025, 16:48

Tras encadenar trece meses consecutivos al alza, el mercado vasco de compraventa de vivienda parece que comienza a desinflarse. Tras varios meses que han situado ... a Euskadi en niveles parecidos a la época previa a la crisis inmobiliaria, agosto finalmente ha confirmado el parón. Según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), durante el octavo mes del año se realizaron 1.852 operaciones, o lo que es lo mismo, un 5,3% menos que las registradas durante el mismo periodo del curso anterior. Se trata de un descenso mayor que el registrado en el conjunto nacional, donde han disminuido un 3,37%.

