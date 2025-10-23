La compra de viviendas en Euskadi retrocede por primera vez en catorce meses

Tras encadenar trece meses consecutivos al alza, el mercado vasco de compraventa de vivienda parece que comienza a desinflarse. Tras varios meses que han situado ... a Euskadi en niveles parecidos a la época previa a la crisis inmobiliaria, agosto finalmente ha confirmado el parón. Según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), durante el octavo mes del año se realizaron 1.852 operaciones, o lo que es lo mismo, un 5,3% menos que las registradas durante el mismo periodo del curso anterior. Se trata de un descenso mayor que el registrado en el conjunto nacional, donde han disminuido un 3,37%.

El dato choca con la estadística de hipotecas que el propio organismo estadístico ha publicado este jueves, que refleja que la constitución de pólizas sigue al alza, aunque con signos de desaceleración. No obstante, esas 1.852 operaciones siguen representando un dato considerablemente elevado, teniendo en cuenta que se trata del quinto dato más alto de la serie histórica para un mes de agosto.

De las operaciones de compraventa anotadas en agosto en País Vasco, 1.599 se realizaron sobre viviendas libres y 253 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 401 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 1.451 estuvieron relacionadas con edificios usados.

Estos datos no impide que Euskadi siga situándose a unos niveles altísimos en lo que va de año, ya que se han llevado a cabo 17.231 operaciones, a raíz de una demanda que permanece disparada a pesar de una oferta muy limitada y la incesante subida de los precios de la vivienda. De hecho, esto último ha desencadenado una crisis que ya se ha convertido en la principal preocupación de la ciudadanía vasca.