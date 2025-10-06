La brecha salarial escala al 21% en los servicios y se reduce al 3% en la industria

La igualdad de género en las empresas vascas progresa, pero lo hace de forma desigual y con claroscuros que siguen marcando diferencias significativas. El primer ... diagnóstico elaborado por Confebask, a partir de encuestas a 265 compañías que emplean a más de 20.000 personas, revela que la brecha salarial en Euskadi se sitúa en el 9%. No obstante, el dato varía sustancialmente según el sector: ya que alcanza un 21,5% en los servicios y se reduce al 3% en el ámbito fabril.

El estudio confirma que la posición de la mujer en el mercado laboral vasco depende del área de actividad y del tipo de puesto que ocupe. En la práctica, se concentran en departamentos administrativos (64% de las trabajadoras), financieros (54%) y de recursos humanos (50%), mientras su presencia en informática (19%) y producción (10%) sigue siendo minoritaria. Esta diferencia tiene una traducción directa en la brecha salarial, pues los departamentos en los que la presencia femenina es mayoritaria suelen estar asociados a escalas retributivas más bajas.

El informe constata, además, una clara segmentación por tramos retributivos. Los hombres se concentran en los niveles salariales más elevados: un 43% de ellos percibe más de 45.000 euros anuales, frente al 30,3% de las mujeres. En cambio, por debajo de esa franja, son ellas quienes predominan. Este patrón refleja no solo una brecha en las retribuciones, sino también una desigual distribución en el acceso a los puestos de mayor responsabilidad y remuneración.

La cuestión es que el informe constata que la presencia de la mujer en los consejos de administración se ha estancado en el 18%, mientras que en los puestos directivos apenas sube al 28%. La diferencia, sin embargo, se acentúa en el sector industrial, donde estos porcentajes caen al 13% y al 25% respectivamente, lo que evidencia que el techo de cristal se mantiene especialmente rígido en las ramas más masculinizadas. La brecha, según ha señalado este lunes por la mañana representantes de la patronal, no solo plantea un problema de equidad, sino también de competitividad, dado que numerosos estudios han demostrado que la diversidad en los órganos de decisión mejora la innovación y los resultados empresariales.

«De preocuparnos a ocuparnos»

La presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, ha resaltado que «es el momento» de que la promoción de la mujer en la empresa privada pase de «preocuparnos a ocuparnos». En un contexto en el que el 55% de las empresas no aseguran candidaturas paritarias en sus procesos de contratación y en el que el 43% carecen de un plan de igualdad, la presidenta de la patronal ha recalcado que «la ideología ha polarizado el debate» y entorpecido avances.

Guillermo Buces, presidente de Cebek, ha señalado que, aunque los planes de igualdad «están bien», resulta imprescindible «hacer más» para avanzar hacia una igualdad real. En este sentido, ha subrayado la necesidad de promover fórmulas de flexibilidad en la entrada y la salida que faciliten la conciliación de la vida laboral y personal, una medida que, según ha precisado, ya se aplica en el 82% de las empresas vizcaínas.

El presidente de SEA, Juan Antonio Sánchez Corchero, ha expresado su preocupación por la escasa presencia femenina en el sector industrial. Una inquietud a la que se ha sumado Yagüe, quien ha subrayado la necesidad de «generar contextos» que permitan a las mujeres sentirse plenamente integradas.