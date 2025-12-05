El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Imagen del edificio de la Bolsa de Bilbao. Manu Cecilio

Arantza Tellería presidirá la Bolsa de Bilbao tras la jubilación de Manuel Ardanza

La actual responsable de auditoría de BME se convierte en la primera mujer al frente del parqué vizcaíno

Ana Barandiaran

Viernes, 5 de diciembre 2025, 10:16

Relevo en la Bolsa de Bilbao. Arantza Tellería se convertirá en la primera mujer en presidir el organismo tras la jubilación de Manuel Ardanza, que ... lleva al frente del parqué vizcaíno desde 2015. Se trata de dos históricos de la plaza bilbaína, puesto que ambos ingresaron en la 'casa' en los años 90 y han vivido todos los cambios que se han sucedido en las últimas décadas, con hitos como la integración de la Bolsa de Bilbao en la sociedad nacional BME y después su absorción por el grupo suizo Six en 2020.

