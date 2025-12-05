Arantza Tellería presidirá la Bolsa de Bilbao tras la jubilación de Manuel Ardanza

Relevo en la Bolsa de Bilbao. Arantza Tellería se convertirá en la primera mujer en presidir el organismo tras la jubilación de Manuel Ardanza, que ... lleva al frente del parqué vizcaíno desde 2015. Se trata de dos históricos de la plaza bilbaína, puesto que ambos ingresaron en la 'casa' en los años 90 y han vivido todos los cambios que se han sucedido en las últimas décadas, con hitos como la integración de la Bolsa de Bilbao en la sociedad nacional BME y después su absorción por el grupo suizo Six en 2020.

Con formación de abogado que empezó a ejercer en Iberduero y después en la EPSV Juan Urrutia, Ardanza entró en la Bolsa de Bilbao en 1990. Asumió la presidencia de la institución en 2015, por el fallecimiento repentino de su predecesor José Luis Marcaida. Antes había ejercido como director de supervisión y de mercado; subdirector general y consejero director general. Considerado un referente en derecho bursátil ha venido manteniendo su vocación docente como profesor de Derecho Financiero en la Universidad de Deusto. Se retira con más de 68 años, una experiencia por la que le reconce como toda una institución en el ecosistema vasco de las finanzas.

Ampliar Manuel Ardanza, en una foto de archivo. Jordi Alemany

Tellería también entró en la Bolsa de Bilbao en los años 90. De hecho, ejercía de directora financiera de este organismo cuando fue nombrada directiva de Auditoría Interna de BME, su actual cargo. Arantza Tellería es Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad del País Vasco, antes de incorporarse a la parqué, desempeñó funciones de analista de onversiones en el Banco de Crédito Industrial, y de auditora senior en KPMG.