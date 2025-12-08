Así se verá afectado el tráfico por la Media Maratón de Vitoria

La media maratón de Vitoria celebra este domingo su edición 47 y el Ayuntamiento ha publicado el Bando para regular la circulación, por la incidencia que esta prueba va a tener en la circulación de vehículos y el acceso a varias calles.

Itinerarios

La Media Maratón (de 10:30 a 13:00 horas) tiene el siguiente recorrido: Portal de Lasarte, a la altura del parking de Mendizabala (salida) – Elvira Zulueta – Portal de Castilla – Avenida Gasteiz – (giro de 180º antes del cruce con la calle San Viator) – Avenida Gasteiz – Beato Tomás de Zumárraga – Pedro Asua – Adriano VI – Avenida Gasteiz – Portal de Castilla – Etxezarra – Castillo de Quejana – Ariznabarra – Portal de Castilla – Ramón y Cajal – Paseo de la Senda – Manuel Iradier – Plaza del Renacimiento – Pío XII – Los Herrán – Portal de Legutiano – Portal de Betoño – Madrid – Portal de Gamarra – Portal de Legutiano – Francia – La Paz – Ortiz de Zárate – La Florida – Ramón y Cajal – Luis Heintz - Micaela Portilla – Avenida Gasteiz – (giro de 180º antes del cruce con la calle San Viator) - Avenida Gasteiz – Portal de Castilla – Etxezarra – Castillo de Quejana – Ariznabarra – Portal de Castilla – Ramón y Cajal – Paseo de la Senda – Manuel Iradier – Puente de San Cristóbal – Ferrocarril – Comandante Izarduy – Paseo de las Universidades – Paseo Fray Francisco – Paseo de Cervantes – (giro de 180º antes del cruce con la Avenida San Prudencio) – Paseo de Cervantes - Plaza de Amadeo García de Salazar (llegada).

La prueba Txiki de la Media Maratón (10:45 a 11:30) transcurre por la pista de atletismo de Mendizorrotza (salida), el Paseo de Cervantes y la Plaza de Amadeo García de Salazar (llegada).

Cortes de tráfico

La calle Portal de Lasarte, en el tramo comprendido entre las calles Salbatierrabide y Maite Zúñiga, quedará cortada al tráfico entre las 09:30 y las 11:00.

Las calles Beato Tomás de Zumárraga, Pedro Asua y Adriano VI quedarán cortadas al tráfico entre las 10:30 y las 11:00.

Las calles Pío XII, Los Herrán (sentido calle Portal de Legutiano) y Portal de Legutiano (en el tramo comprendido entres la calle Portal de Gamarra y la Plaza Carlos I) quedarán cortadas al tráfico entre las 10:30 y las 11:45.

Las calles San Ignacio de Loyola, Portal de Legutiano (en el tramo comprendido entre la Plaza Bilbao y la Plaza Carlos I), Francia, La Paz, Ortiz de Zárate, La Florida y Ramón y Cajal (sentido calle Luis Heintz) quedarán cortadas al tráfico entre las 10:30 y las 12:00.

Las calles Portal de Castilla, Avenida Gasteiz, Castillo de Quejana, Ariznabarra y Micaela Portilla quedarán cortadas al tráfico entre las 10:30 y las 12:30.

Las calles Ramón y Cajal (sentido calle Manuel Iradier), Manuel Iradier y Paseo de las Universidades quedarán cortadas al tráfico entre las 10:30 y las 12:45.

Las calles Paseo de Cervantes, Rosalía de Castro, Elvira Zulueta, Salbatierrabide (en el tramo comprendido entre las calles Portal de Lasarte y Paseo de Cervantes) y Portal de Lasarte (en el tramo comprendido entre las calles Salbatierrabide y Paseo Fray Francisco) quedarán cortadas al tráfico entre las 10:30 y las 13:00.

Estacionamientos prohibidos

Entre las 06:00 del 13 de diciembre y las 15:00 del 14 de diciembre: en el parking de la Plaza Amadeo García de Salazar.

Entre las 14:00 del 13 de diciembre y las 14:00 del 14 de diciembre: en las calles Paseo de Cervantes, Etxezarra (en ambos lados, entre las calles Portal de Castilla y Castillo de Quejana), Portal de Legutiano (sentido centro-ciudad, entre los números 37 y 43) y Avenida Gasteiz (sentido calle Portal de Castilla, en ambos lados, entre el número 47 y el cruce con la calle Adriano VI).

Entre las 14:00 del 13 de diciembre y las 12:00 del 14 de diciembre: en la calle Portal de Lasarte (entre las calles Maite Zúñiga y Salbatierrabide).

Transporte público

El transporte público de autobuses urbanos se verá afectado, modificándose los recorridos durante el transcurso de la carrera por las calles afectadas.

BEI A (Zaramaga/Portal de Gamarra): de 10:50 a 11:40.

L1 Circular: Paradas sin servicio: Valladolid 10, Judimendi/San José, Av. Santiago 43, Av. Santiago/Sanidad, Micaela Portilla/Juzgados, Teodoro Doublang 49, Teodoro Doublang/Bustinzuri, Adriano VI/Bustinzuri, Av. Gasteiz/Bastiturri, Av. Gasteiz 54, Europa, Av. Gasteiz 86. De 10:45 a 12:00.

L3 Goikolarra - Betoño: Paradas sin servicio: Los Herrán/Logroño, Los Herrán 86, Portal Legutiano 50, Betoño 4. De 10:45 a 11:45.

L3 Betoño - Goikolarra: Paradas sin servicio: Portal Betoño 15, Portal Gamarra/Deba, Legutiano 41, Portal Legutiano/CC Iparralde, Francia/San Antón, Francia 23, Paz, Manuel Iradier. De 10:50 a 12:00.

L4 Lakua - Mariturri: Paradas sin servicio: Micaela Portilla/Juzgados, Castilla 36, Castilla/Etxezarra. De 10:30 a 12:30.

L4 Mariturri - Lakua: Paradas sin servicio: Castilla 67, Castilla 47, Castilla/Prado, Castilla 9, Ramiro Maeztu 6, Ramiro Maeztu 20, Domingo Beltrán 30, Coronación 16, Portal Arriaga 20, Portal Arriaga/Venezuela, Juan de Garay/Arriaga. De 10:30 a 12:30.

L5 Arkaiate - Elejalde: Paradas sin servicio: Reyes de Navarra 10, Plaza Zuberoa, Reyes Católicos 1, Av. Gasteiz 93, Europa, Av. Gasteiz 73, Bº Tomás Zumárraga/Argentina. De 10:30 a 12:20.

L5 Elejalde - Arkaiate: Paradas sin servicio: Adriano VI/Bustinzuri, Adriano VI 17, Adriano VI 1, Prado, Olaguibel 20, Olaguibel/Ambulatorio. De 10:30 a 12:20.

L6 Mariturri - Arkaiate: Paradas sin servicio: Castilla 47, Castilla/Prado, Av. Gasteiz/Juzgados, Adriano VI 1, Prado, Olaguibel 20, Olaguibel/Ambulatorio. De 10:30 a 12:30.

L6 Arkaiate - Mariturri: Paradas sin servicio: Av. Santiago/Sanidad, Paz, Catedral, Micaela Portilla/Juzgados, Castilla 36, Castilla/Etxezarra. De 10:50 a 12:30.

L7 Borinbizkarra - Paz: Paradas sin servicio: Adriano VI/Bustinzuri, Adriano VI 17, Adriano VI 1, Prado, Paz. De 10:30 a 12:20.

L7 Paz - Borinbizkarra: Paradas sin servicio: Paz, Catedral, Ramiro Maeztu 6, Ramiro Maeztu 20, Bº Tomás Zumárraga 34, Bº Tomás Zumárraga/Argentina, Bº Tomás Zumárraga 76. De 10:30 a 12:30.

L8 Universidad: Paradas sin servicio: Los Herrán/Logroño, Los Herrán 86, Reyes de Navarra Telefónica, Portal de Arriaga/Venezuela. De 10:50 a 11:50. Paradas sin servicio: Av. Gasteiz 93, Europa, Av. Gasteiz 73, Av. Gasteiz 45, Av. Gasteiz 19, Elvira Zulueta, Portal de Lasarte. De 10:30 a 12:30.

L9 Goikolarra - Gamarra: Paradas sin servicio: Reyes de Navarra 10, Portal Legutiano 50, Portal de Betoño 4. De 10:50 a 11:50.

L9 Gamarra - Goikolarra: Paradas sin servicio: Portal Gamarra/Deba, Portal Legutiano 41, Portal Legutiano/CC Iparralde, Los Herrán/Hortaleza, José Mardones/Logroño, Av. Santiago/Sanidad, Paz, Manuel Iradier. De 10:50 a 11:50.

L10 Aldaia - Larrein: Paradas sin servicio: Teresa Calcuta 15, Teodoro Doublang/Bustinzuri, Juan Ángel Sáez, Adriano VI 17, Adriano VI 1, Prado, Olaguibel 20, Paz, Manuel Iradier. De 10:30 a 12:30.

L10 Larrein - Aldaia: Paradas sin servicio: Jesús Guridi, Catedral, Micaela Portilla/Juzgados, Teodoro Doublang 49, Teodoro Doublang/Bustinzuri. De 10:30 a 12:30.

El tranvía interrumpirá su servicio en el recorrido que une las paradas de Universidades y Parlamento, así como el ramal que une las paradas de Salburua y Parlamento, entre las 10:30 y las 11:30. Entre las 11:30 y las 12:00 se verá afectado el recorrido que une las paradas de Angulema y Parlamento. A partir de las 12:00 se restablecerá por completo el servicio del tranvía.