Alcaraz-Djokovic, una semifinal con el color de auténtica final

Carlos Alcaraz contra Novak Djokovic. El orden de los factores ha cambiado desde hace tres años. El español hoy es el número dos del mundo ... y el serbio, el séptimo. La cúpula del tenis ya no la domina lageneración de los años 80 sino la del 2000, pero la semifinal que disputan ambos este viernes en Nueva York está teñida de final. Tiene esa pinta. El mismo color de último partido, aunque el ganador tendrá que enfrentarse el domingo al vencedor del Jannik Sinner-Félix Auger Aliassime.

Hace tres años, Alcaraz apenas tenía 19 años recién cumplidos. Había ganado ya un Masters 1.000. Djokovic era el número uno y contaba 35 años, acumulaba 20 títulos de Grand Slam y 37 Masters 1.000. Corría el mes de mayo de 2022 y la Caja Mágica de Madrid tenía la gran suerte de presenciar el primer gran duelo entre el ambicioso joven murciano y el serbio coleccionista de trofeos. El cuadro del torneo madrileño no tenía nada que envidiar a un Grand Slam. Los diez primeros cabeza de serie eran Djokovic, Zverev, Nadal, Tsitsipas, Ruud, Rublev, Alcaraz, Auger-Aliassime y Sinner. Alcaraz había vencido a Norrie, por primera vez a Nadal, y la semifinal era contra el mismo al que se enfrenta hoy en Nueva York. Fue el primero de los ocho duelos que han disputado en apenas tres años, en los que se han enfrentado en Grand Slam, Masters 1000, Juegos Olímpicos y en las finales del Nitto ATP. El balcánico gana por ahora por 5-3.

Alcaraz venció en un partido apasionante, que duró 3h36', por 6-7 (5), 7-5 y 7-6 (5). El murciano, que entonces dio a conocer la frase de su abuelo y entonces uno de sus principios en la pista –«cabeza, corazón y cojones»-, conectó 51 golpes ganadores por 24 de Nole. Aquella crónica la tituló EL CORREO «Alcaraz se hace aún más grande ante Djokovic». Aquel 2022, Alcaraz conquistó el Open de Estados Unidos. Desde entonces ha pasado a ser uno de los grandes.

Al año siguiente, el duelo fue registrado en cuatro torneos. En la semifinal de Roland Garros, donde Djokovic venció en cuatro sets y en el que el español sufrió calambres que lo debilitaron en los dos últimos sets (6-3, 5-7 y 6-1, 6-1). Unas semanas más tarde se produjo otra explosión de Carlos Alcaraz. En cinco sets venció a Djokovic en la final de Wimbledon. Fue todo un partidazo y un acontecimiento. Algo estaba cambiando en el tenis de altura. El serbio había ganado con cierta facilidad el primer set, pero luego sintió que los golpes del joven pesaban lo suyo: 1-6, 7-6 (6), 6-1, 3-6 y 6-4.

De la hierba al cemento de Cincinnati, donde dejaron escrito que habían disputado la final más larga a tres sets en la historia de la ATP (1990). En la misma, Djokovic salvó un punto de partido y luego no perdonó, 5-7, 7-6 (7) y 7-6 (4), en 3h49'. Cerraron el año en Turín con un enfrentamiento en las semifinales del Nitto ATP Finals. Ahí se produjo la victoria más fácil de Djokovic sobre Alcaraz. 6-3, 6-2 para ponerse por delante 3-2 en los duelos particulares.

Los últimos duelos

El año 2024 brindó dos choques más. En la final de Wimbledon, donde Alcaraz mandó en la pista de principio a fin y en 2h30' liquidó el encuentro por 6-2, 6-2 y 7-6 (4). Era el 3-3. Después acudieron a los Juegos Olímpicos de París. También la cita fue en la final, la cuarta que disputaban. El oro olímpico fue para Djokovic por 7-6 (3) y 7-6 (2). «Arriesgué mi corazón, mi alma, mi cuerpo y mi familia. Todo por ganar el oro olímpico. A los 37 años lo he logrado», exclamó llenó de felicidad el serbio.

Este año, solo se ha producido un choque entre el joven guerrero español y el viejo rockero serbio. Ganó Djokovic en los cuartos de final del Open de Australia en cuatro sets. Este viernes, en Flushing Meadows vuelven a medir sus fuerzas. Alcaraz, según palabras de Juan Carlos Ferrero, su entrenador, «ha mejorado en todo, mentalmente lo estoy viendo mejor que nunca, a nivel de concentración y de solidez». Djokovic, 38 años, llega ya dando sus últimos golpes. Acusa el desgaste físico de los años. Pero nadie lo descarta porque sigue luchando y venciendo en cuanto descubre las debilidades de su rival. «Si gano este torneo será el más importante de mi vida», ha dicho. Y eso que posee nada más que 24 Grand Slam y un oro olímpico.