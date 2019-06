«No es llegar a la final, sino mantenerse ahí» Ambos pelotaris se tiraron a la cancha del Bizkaia nada más acabar el exigente encuentro. El pelotari de Zaratamo admite que «perder por dos tantos duele», pero se queda «con la carrera que llevo, esto es largo» JAVIER MUÑOZ Lunes, 10 junio 2019, 02:06

«Cualquiera de los dos pudo ganar. El partido se ha decidido por los pequeños detalles», aseguró Mikel Urrutikoetxea tras la derrota. «Ha sido bastante igualado desde el primer tanto. Me he puesto 15-10, pero él ha dado la vuelta al marcador a base de jugar bien». El de Zaratamo se tuvo que conformar a la fuerza con que la de ayer fuera su tercera final del mano a mano. «No sólo es llegar a una final, sino mantener el nivel durante muchos años», recordó. «Perder por dos tantos duele, pero me quedo con la carrera que llevo; esto es largo».

No olvidó el pelotari vizcaíno los malos momentos que pasó a causa de la mononucleosis que lo dejó fuera de las canchas, pero sobre todo subrayó que un año después, ya repuesto de la dolencia, haya llegado a disputar el título. «Tenía la preocupación de cuándo iba a volver y lo pasé muy mal. Por eso llegar a esta final ha sido especial».

Errores fatales

Aunque será difícil que Mikel Urrutikoetxea olvide «los dos errores graves» que cometió tras el 18-18. «A falta de dos tantos -explicó- el margen era muy pequeño. Esos errores me han costado estar peleando hasta el último momento. Y en el último saque tampoco he acertado».

Dejó claro Mikel que, tras la lesión que obligó a aplazar el duelo, su mano respondió frente Irribarria. «Ya dije que no iba ser ninguna excusa y no lo es. Me he visto bien, a la hora de atacar también». Tuvo palabras de agradecimiento por el ambiente que reinó en el Frontón Bizkaia. «En todos los partidos individuales suele ser ése. Es lo que buscamos todos los pelotaris todo el año, jugar un partido así, por todo lo que rodea a una final del mano a mano».

A modo de conclusión, Urrutikoetxea aseguró que «la afición ha respondido y nosotros en cierta medida también». «No he conseguido la victoria -prosiguió-, pero si el aficionado se ha quedado a gusto y ha disfrutado, me quedo con eso».