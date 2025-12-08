Goitia y Lekerika, a las semifinales del Winter Series de cesta punta con susto incluido

Goitia y Lekerika consiguieron este lunes el pase a las semifinales del Winter Series de cesta punta que se disputa en Gernika con susto incluido. ... El delantero de Markina y el zaguero de Gernika vencieron 2-0 a Laduche y Zabala, y con este resultado Johan y Gorka también pasan a la siguiente fase. Los derrotados y Erkiaga e Ibarluzea, campeones de las dos últimas ediciones, quedan fuera.

Los que vistieron de negro vencieron el primer set (15-12). Firmaron un buen arranque de partido, pero sus rivales consiguieron asentarse sobre la cancha y remontaron para ponerse con un 5-8 a favor. Consiguieron mantener la delantera hasta el 8-11, pero los vencedores dieron un paso al frente en el momento preciso para igualar el choque a doce y adjudicarse la primera victoria parcial.

Emoción

Laduche y Zabala necesitaban reaccionar porque tenían mucho en juego y el segundo set ha sido muy reñido en el marcador. Las diferencias a favor por una y otra parte han sido mínimas y se han podido presenciar tantos de bella factura. El más destacado, una cortada al ancho de Goitia. La emoción se ha mantenido hasta el final (15-14).

En el último tanto de la contienda ha llegado el susto de la noche. Laduche ha fallado a la hora de encestar una pelota y le ha golpeado en una rodilla al delantero de Markina. Con notables muestras de dolor ha sido retirado de la cancha por los dos zagueros pero todo se ha quedado en un fuerte golpe.