El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Goitia, en el suelo con numerosas muestras de dolor tras recibir el pelotazo. Mireya López

Goitia y Lekerika, a las semifinales del Winter Series de cesta punta con susto incluido

Vencen a Laduche y Zabala por 2-0 y les dejan fuera junto a Erkiaga e Ibarluzea, campeones de las dos últimas ediciones

Juan Pablo Martín

Juan Pablo Martín

Lunes, 8 de diciembre 2025, 22:22

Comenta

Goitia y Lekerika consiguieron este lunes el pase a las semifinales del Winter Series de cesta punta que se disputa en Gernika con susto incluido. ... El delantero de Markina y el zaguero de Gernika vencieron 2-0 a Laduche y Zabala, y con este resultado Johan y Gorka también pasan a la siguiente fase. Los derrotados y Erkiaga e Ibarluzea, campeones de las dos últimas ediciones, quedan fuera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Más restricciones para los coches en Bilbao: los más viejos ya no podrán entrar
  2. 2 Muere un vizcaíno de 38 años y varios familiares resultan heridos en un accidente de tráfico en Huesca
  3. 3

    La actitud chulesca de un joven al ser rescatado tras pasar la noche en un agujero de nieve con las zapatillas congeladas
  4. 4

    Una decena de viejos pabellones industriales de Bilbao se convertirán en viviendas
  5. 5 Las visitas a un pueblo cántabro por las luces de Navidad provoca momentos de colapso en las carreteras
  6. 6

    La víctima de un ataque con cuchillo en Getxo apuñala días después a su agresor
  7. 7

    La izquierda abertzale pierde ante GKS su histórica hegemonía en la UPV/EHU
  8. 8 El mensaje del Athletic que indigna a la afición del Atlético de Madrid
  9. 9

    Japón activa la alerta de tsunami ante un terremoto de magnitud 7,6
  10. 10 Así funciona la alerta de Google que llegó a los móviles Android por el terremoto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Goitia y Lekerika, a las semifinales del Winter Series de cesta punta con susto incluido

Goitia y Lekerika, a las semifinales del Winter Series de cesta punta con susto incluido