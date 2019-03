«Con ganas, pero sin prisas» Los ocho semifinalistas asistieron a la presentación del nuevo patrocinador celebrada ayer por la mañana en el frontón Bizkaia. / borja agudo Elezkano II y Rezusta afrontan el primer duelo de semifinales del Parejas ante Víctor y Albisu conscientes de que «un mal partido te puede dejar en la calle» JUAN PABLO MARTÍN Jueves, 7 marzo 2019, 23:52

Mañana arrancan las semifinales del Parejas en el frontón Labrit de Pamplona (17.45), lo que es sinónimo de que se reducen los márgenes de error y la presión aumenta. Irribarria y Zabaleta parten como favoritos en este tramo final del torneo, pero la puerta queda abierta a la sorpresa porque el de Arama y el de Etxarren han demostrado que, a pesar de su poderío, tienen grietas en su juego.

Elezkano II y Rezusta, por su parte, arrancan frente a Víctor y Albisu su andadura hacia lo que puede ser su segunda final consecutiva. «Sin prisas, pero con ganas». Así es como se lo toman el vizcaíno y el de Bergara, a los que la semana de descanso les ha venido bien después de que el final de la liguilla no fuera el esperado. «Todas las combinaciones tuvimos rachas. En nuestro caso la peor llegó al final, por lo que para la confianza tampoco ayuda. Pero logramos ganar el último encuentro y ahora nos encontramos mejor», apuntó Elezkano. En los dos últimos años han logrado el billete para la siguiente fase con antelación, pero las trayectorias han sido diferentes. «Esta vez hemos llegado más justos de chispa y confianza, pero nunca se sabe», añadió.

Los de Aspe son conscientes de que «un partido malo te puede dejar en la calle», por lo que necesitan estar centrados «y no dejarnos nada en cada uno de ellos si queremos tener alguna opción». Llegan con buenas sensaciones tras los entrenamientos realizados a lo largo de la última semana. «Es importante empezar bien desde el primer día y desde el primer tanto», recalcó Rezusta. El de Bergara está llamado a poner el ritmo en la combinación y llega fresco de manos.

Reconoce que, una vez alcanzado este punto, «sueñas con la txapela», pero no se quiere precipitar y prefiere «ir paso a paso». El primero tendrán que darlo ante los de Baiko Pilota. «Víctor no es Olaizola II, pero también es capaz de poner el ritmo al encuentro como tenga un buen día, por lo que será un encuentro complicado».

«Pleno de moral»

El delantero riojano ha llegado a última hora tras la lesión del de Goizueta y está pleno «de moral». Se quedó fuera de la competición, pero ahora se alegra «de no haber tirado la toalla ante las situaciones de dificultad y los bajones anímicos. He mantenido siempre el afán por competir y por querer ser mejor, y he tenido detrás un equipo de trabajo para darme ese plus de ánimo, que es de lo que más orgulloso me siento».

El de Ezcaray ha aprendido a no pensar «más allá del primer partido» después de algunas experiencias negativas, y solo quiere estar centrado en el duelo «ante una pareja que ha demostrado ser la mejor en la liguilla de cuartos». Sin embargo, considera que, junto a Albisu, «puedo formar un gran equipo y hacer las cosas bien».

Al zaguero de Ataun, por su parte, le ha venido bien la semana de descanso para «despejar la cabeza» tras catorce partidos. Ha entrenado bien con Víctor y las sensaciones «son buenas». «Hay que conseguir ser regulares y regalar poco. Si lo conseguimos tenemos opciones de dar sorpresas», dijo.

Sustituciones

El último tramo del Parejas contará con el patrocinio de Kutxabank como principal novedad. En el caso que alguno de los protagonistas se lesione, su empresa decidirá quién es su sustituto. Si es en semifinales, el pelotari que entre a jugar no puede haber sido titular anteriormente.

Si fuera en los días previos a la final, se vestirá de blanco el segundo mejor de esa demarcación en la fase previa, en el caso de Aspe, y en la liguilla de cuartos en el de Baiko Pilota al contar con una única combinación.

El material Elezkano II-Rezusta. Fueron los primeros en elegir e invirtieron los 10 minutos establecidos. Terminaron a gusto con lo que encontraron. Víctor y Albisu. Escogieron un par enseguida, «porque nos han gustado cómo venían por abajo» y una tercera «más viva». Astelena. Altuna III-Martija e Irribarria-Zabaleta escogen hoy (11.30 horas) el material para el duelo del domingo.