Elezkano repite semifinal del Manomanista Elezkano II despide a Peio Etxeberria tras la conclusión del partido. / lobo altuna Se enfrentará a Irribarria tras doblegar a Peio Etxeberria en un duelo en el que fue práctico y tiró de experiencia en Tolosa JUAN PABLO MARTÍN Lunes, 6 mayo 2019, 23:30

Danel Elezkano jugará las semifinales del Manomanista por segundo año consecutivo. El delantero de Zaratamo superó ayer en el frontón Beotibar de Tolosa a Peio Etxeberria en un duelo en el que fue práctico y tiró de experiencia. Con esta victoria se asegura volver a ser cabeza de serie la temporada que viene, pero su reto más complicado estará el próximo día 19 en el frontón Astelena de Eibar en la semifinal que le medirá a Iker Irribarria, que presenció el duelo entre el vizcaíno y el navarro en directo.

El campeón del Parejas no terminó muy contento del encuentro porque, aunque en los entrenamientos las sensaciones habían sido buenas, a la hora de la verdad las piernas le pesaron y estuvo más agarrotado de lo habitual. Pero superó el listón que todos los que arrancan esta competición más temen. Lo hizo ante un rival que llegaba en buena dinámica, pero al que ayer le traicionó la responsabilidad. El caramelo de las semifinales era demasiado apetitoso y la cabeza le jugó una mala pasada. A sus 20 años pecó de falta de oficio y la precipitación le hizo cometer muchos errores. Hasta once sumó el de Zenotz. Al final de la contienda tenía un sabor agridulce. Estaba satisfecho porque había llegado a cuartos en su primera comparecencia en el torneo más grande, pero abatido y bastante parco en palabras porque no había podido ofrecer el nivel que acostumbra.

No fue un buen partido, pero este tipo de encuentros también hay que saber jugarlos y el poso del vizcaíno tuvo su peso. Aunque no firmó un arranque brillante, Elezkano II tuvo las ideas más claras a la hora de colocar la pelota y buscar los huecos. Comenzó con el marcador a favor (4-1), lo que le ayudó a quitarse en parte la presión, pero enseguida se pudo ver como el navarro insistía en buscarle la derecha y le endosó un par de saques en los que dudó y no pudo devolverlos. Peio Etxeberria empató el choque a seis, aunque no pudo ponerse nunca por delante en el luminoso.

Elordi jugará en Logroño

Es más, entró en un bache tras enviar un gancho a la chapa en el siguiente tanto que permitió al vizcaíno adelantarse otra vez con cuatro de diferencia. Elezkano II mandaba, pero no transmitió la consistencia necesaria, aunque se retiró al primer descanso obligatorio sin apreturas en el luminoso (12-7).

El paso por vestuarios sentó mejor al de Zenotz, que reaccionó y llegó a colocarse a uno en un abrir y cerrar de ojos porque rentabilizó bien los restos centrados del vizcaíno. Sin embargo, todo se le volvió a oscurecer por su inconsistencia. Elezkano II recuperó el saque y ya no dio más oportunidades. Optó por bombearlo para que muriera en pared y así comenzó su despegue definitivo porque su rival tuvo bastantes problemas para devolverlo.

Incluso, Peio Etxeberria trató de hacerlo a bote, pero o bien no consiguió alcanzar el frontis o dejó pelota servida. A medida que los tantos cayeron a favor del vizcaíno, a su oponente se le hizo de noche. Elezkano II mantuvo la calma y será el segundo vizcaíno en las semifinales junto a Urrutikoetxea.

En el último partido de cuartos del Manomanista de promoción, Darío no tuvo problemas para superar (22-5) a Erasun. El guipuzcoano solo aguantó hasta el empate de cuatro. El riojano se enfrentará a Aranguren el sábado en el Labrit, mientras que el vizcaíno Elordi jugará su semifinal contra Zabala el domingo en el Adarraga de Logroño.