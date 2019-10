Elezkano II dice adiós al Cuatro y Medio Laso golpea la pelota ante la atenta mirada de Elezkano. / Iñigo Royo El vizcaíno cae ante Laso, que regresaba tras un mes lesionado, en un duro y tenso encuentro JUAN PABLO MARTÍN Martes, 8 octubre 2019, 00:11

La aventura de Danel Elezkano en el Cuatro y Medio ha durado poco. El vizcaíno cayó ayer frente a Laso y tendrá que espera al próximo año. Los 17 tantos que hizo no le bastaron para ser el mejor de los derrotados porque en el segundo de los encuentros del festival del Beotibar de Tolosa Peio Etxeberria llegó a los 20. Tras su derrota y la lesión de Urrutikoetxea el territorio se queda sin representantes en el primero de los torneos oficiales de la temporada.

No pudo ser. Laso guardó su mejor versión para su reaparición tras un mes lesionado. Tenía dudas de cómo iba a responder al principio del choque, pero consiguió agarrase a él y se creció para superar al de Zaratamo, que no tuvo su mejor día. No consiguió imprimir la velocidad a la pelota y realizó algunas concesiones que no acostumbra.

El vizcaíno ya dijo en la elección que no se fiaba de su rival, pero el navarro era una incógnita. No había tenido buenas sensaciones en los dos entrenamientos que realizó para preparar la distancia, pero supo sufrir y buscar los puntos débiles de su rival a la perfección cuando tenía que hacerlo. En un choque tenso y duro, el de Bizkarreta-Gerendain estuvo centrado y aprovechó mejor las ocasiones de las que dispuso.

El encuentro arrancó sin ningún tipo de concesiones por ambas partes y el marcador fue reflejo de ello. Registró hasta ocho empates antes de alcanzar el ecuador con tantos jugados a mucho ritmo y sin que ninguno de los dos consiguiera sacar mucho partido a su jugada inicial.

Buscarle la derecha

Ambos pelotaris arriesgaron y las cosas les salieron. Laso mostró que tenía claro lo que debía hacer e insistió en jugar, e incluso sacar, a la derecha del vizcaíno. Coincidieron hasta en una fase de errores que no hizo sino incrementar la emoción. Fue a partir del empate a nueve cuando el navarro comenzó a abrir un pequeño hueco en el luminoso que refrendó que estaba en el buen camino. A Elezkano II le tocó jugar contracorriente a partir de entonces y no emitió buenas sensaciones. Llegó a colocarse a un tanto (14-15) después de encadenar una pequeña tacada, pero su rival siguió entero y no acusó su falta de rodaje.

Un exceso de confianza del de Aspe en una pelota larga de su rival al pensar que iba a pasa y otro par de errores fueron el principio del fin para el de Zaratamo. El de Baiko tomó una ventaja de cuatro tantos que le permitió soltar lastre mientras que incrementó la presión sobre su rival. Elezkano II trató de apurar sus opciones después de que el navarro impactara una pelota en la chapa. Consiguió un par de buenas acciones y se colocó a dos, pero no pudo prolongar la racha y todo se fue al traste.

Laso queda encuadrado en el grupo B de la liguilla de cuartos del acotado junto a Bengoetxea VI, Ezkurdia y Artola. Se medirá el sábado en el frontón de Altsasu al delantero de Alegia.

17 Elezkano II Tantos ganados: 9 | Tantos perdidos: 6 | Tantos de saque: 1 22 Laso Tantos ganados: 14 | Tantos perdidos: 7 | Tantos de saque: 2 Pelotazos: 231 Tiempo total: 45'07 Parciales: 1-0, 1-1, 1-2, 2-2, 3-2, 3-3, 3-4, 6-4, 6-7, 8-7, 8-9, 9-9, 9-13, 10-13, 10-15, 14-15, 14-19, 17-19, 17-22 Incidencias: 513 espectadores en el frontón Beotibar de Tolosa. Apuestas: 100 a 80 colorado.