Broche de oro de Elordi al torneo Aste Nagusia de pelota El vizcaíno, mejor pelotari de la final, y Zabaleta firman una primera parte espectacular para vencer a Artola e Iztueta en el frontón Bizkaia

Juan Pablo Martín Viernes, 22 de agosto 2025, 22:17

Aitor Elordi puso este viernes el broche al Torneo Aste Nagusia con una actuación redonda que le valió hacerse por primera vez con el campeonato de la capital vizcaína y ser nombrado mejor pelotari de la final. Junto a un Zabaleta mandón, firmó una primera parte de encuentro exquisita que les sirvió para encarrilar la contienda y dejar sin opciones a Artola e Iztueta. Los de Baiko pelearon, pero reaccionaron demasiado tarde y no pudieron apretar a sus rivales.

Siete años después, un delantero del territorio se hizo con el trofeo –el último fue Elezkano II– en el frontón Bizkaia. El de Aspe afrontó el choque especialmente motivado y demostró que se encuentra en un momento muy dulce. Se entiende a la perfección con el zaguero de Etxarren, que fue el que abrió la cuenta de los azules con sendos pelotazos atrás después de que sus rivales arrancarán el partido con un par de errores.

A los ganadores les salió casi todo en esta fase del choque. Dominaron el juego y la inspiración del mallabitarra hizo el resto. Su gancho estuvo muy afilado, movió bien la pelota y a sus rivales, y encontró en la paradita al 'txoko' otro recurso para seguir minando la moral de los colorados. A todo esto hubo que sumar un par de tantos con un saque profundo y bombeado.

En apenas veinte minutos y 144 pelotazos los que vistieron de azul se colocaron con 1-14 en el luminoso que fue un claro reflejo de los que estaba ocurriendo en la cancha. Artola e Iztueta no encontraron la fórmula para parar lo que se les vino encima por el buen hacer de sus rivales.

Murua y Bikuña

Pero siguieron remando. No les quedaba otra. Comenzaron a quitarse el agobio que tenían encima porque el vizcaíno empezó a fallar algunos de sus remates. Estaba lanzado y quiso rizar el rizo en algunos de ellos, aunque también estuvo reñido con la chapa.

A pesar de todo insistió y llegaron con la situación controlada y diez tantos de ventaja al segundo descanso obligatorio (8-18). Artola e Iztueta estaban para jugar y lo demostraron a partir de entonces. Fue tras uno de los pocos errores de Zabaleta cuando los rezagados vieron algo más de luz y lograron por fin una tacada que encandiló a los 1.880 espectadores que acudieron al frontón deseosos de presenciar un encuentro más largo.

El de Alegia encontró los huecos que antes se le habían resistido a base de imprimir velocidad a la pelota, y su compañero pudo sacarse algunos buenos derechazos que complicaron bastante la vida al zaguero navarro. De esta forma consiguieron colocarse a cuatro de distancia en el marcador (15-19) y obligaron a sus rivales a pedir un descanso para cortarles la racha.

Los de Aspe recuperaron enseguida las pulsaciones del choque y, tras un par de buenos amagos de Elordi, Zabaleta fue el encargado de subir el tanto veinte al marcador. Estaban más cerca de la victoria, y se colocaron a falta de uno para el final después de que el de Mallabia consiguiera colocar una volea de derecha en pared en su tercera tentativa. Con el agua al cuello, los de Baiko tuvieron que jugársela y un pelotazo profundo de Iztueta terminó por encima de la pared izquierda (15-22).

El torneo de Serie B fue para Murua, mejor pelotari de la final, y Bikuña. Vencieron (13-22) a Senar y Morgaetxebarria en un duelo que rompieron tras el empate a ocho. Fue a partir de entonces cuando el delantero colorado no estuvo nada fino y se le cayeron varias pelotas que no tenían complicaciones. El zaguero de Amorebieta estuvo correcto, pero los de Aspe presentaron bastante menos fisuras y no tuvieron problemas para hacerse con el triunfo.