Aspe quiere romper su sequía en el Torneo de Zarautz Las parejas participantes en la presentación ayer del Torneo de Zarautz. / antxon etxeberria Baiko Pilota domina el palmarés de la cita guipuzcoana en las últimas ocho temporadas, con Olaizola II como principal baza JUAN PABLO MARTÍN Viernes, 2 agosto 2019, 23:13

A pesar de que acumula una racha importante de victorias en los campeonatos oficiales y en los de verano, el Torneo de Zarautz se le resiste. Hace ocho años que los pelotaris de Aspe no consiguen subir al cajón más alto del podio y en esta edición la promotora eibarresa quiere romper su sequía. «Es un clásico y hace años que no conseguimos ganarlo. A ver si con un poco de suerte lo hacemos esta vez», destacó ayer su director comercial, Inaxio Errandonea, en la presentación de la cita. Para ello presentará dos parejas de mucho potencial que estarán compuestas por Irribarria-Rezusta y Altuna III-Martija.

Pero Baiko Pilota tampoco está dispuesto a dejar escapar uno de sus principales fortines en la época estival. No en vano, Aimar Olaizola es el auténtico dominador de esta cita con sus once triunfos, en los que ha sido nombrado siete veces mejor jugador de la final. El de Goizueta tendrá a Albisu de compañero, por lo que será una de las alternativas a tener muy en cuenta. Artola y Mariezkurrena II, que espera estar recuperado del todo para el inicio del campeonato, es la otra apuesta de la promotora bilbaína. Llegará con un par de encuentros disputados.

El torneo tendrá un formato medio de dos semifinales con duelos entre parejas de distintas empresas, por lo que se puede dar el caso de que los pelotaris de una misma promotora copen la final. Como en anteriores ediciones, arrancará el día 15 en Azkoitia (17.00 horas). El duelo estelar será Irribarria-Rezusta contra Olaizola II-Albisu. En esta ocasión también se ha programado un tercer partido. El precio de la entrada será de 35 euros para las butacas de cancha y 20 para las de grada.

Una jornada después, en el Aritzbatalde de Zarautz, medirán sus fuerzas Altuna III-Martija contra Artola, vencedor del año pasado, y Mariezkurrena II. La final se disputará el día 18. Aunque todavía queda tiempo, ya están a la venta la entradas en la página web www.entradasfronton.com.

Quitar el miedo

La cancha zarautztarra es muy exigente. Cuenta con un frontis de poca salida y un suelo rápido en la que los delanteros rematadores se desenvuelven a la perfección. El de Goizueta va a más tras mejorar su juego y su confianza en los últimos encuentros. «Es el torneo que más títulos tengo y me hace mucha ilusión. En los últimos encuentros estoy mejor. Se están cumpliendo los plazos y vamos a más. En Azpeitia me tocó defender mucho y fue el partido que mejor estuve desde la lesión. Me vino muy bien para quitar el miedo», destacó.

Para Iker Irribarria será el tercer campeonato de verano, «que tiene grandes nombres y pelotaris que atraviesan un buen momento». El de Arama, sin embargo, tiene a otro zurdo de compañero «con el que me entiendo muy bien. Pero no podemos pensar más allá del primer partido», señaló. El delantero guipuzcoano reconoce que «la plantilla está a gusto por el número de txapelas logradas en competiciones oficiales al que hay sumar el de San Fermín», pero personalmente le gustaría conseguir un torneo de verano.