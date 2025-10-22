Altuna III suspende el tercer partido de la liguilla de cuartos del Cuatro y Medio

Jokin Altuna no jugará el tercer encuentro de la liguillla de cuartos del Cuatro y Medio. El juez de la competición, Borja Osés, ha comunicado ... este miércoles que el delantero sufre una tendinopatía muscular que le impide vestirse de blanco tras recibir un informe de los servicios médicos de la promotora Aspe. «No está en condiciones de jugar este fin de semana», señala el escrito.

El delantero arrastraba problemas en el abductor izquierdo desde finales de la temporada de verano por la carga de partidos. Suspendió en Soria y en Lekunberri dos duelos que tenía programados por su promotora antes del inicio del primero de los torneos oficiales de la temporada con la intención de llegar en las mejores condiciones posibles. El pasado domingo, a pesar del la exhibición que hizo en el Astelena de Eibar, ya anunció que había terminado justo.

Estaba programado para el sábado en el frontón Beotibar de Tolosa frente a Zabala. Esta semana no había entrenado de cara al choque por recomendación de su fisioterapeuta. Ya estaba clasificado para las semifinales después de sumar la victoria en los dos primeros encuentros de esta fase frente a Peña II y Bakaikoa. Lo único que tenía en juego en el choque que cerraba la fase era asegurar la primera plaza de su grupo algo que no podrá hacer porque, tras por la suspensión, el encuentro se le da como perdido por 0-22.

Bakaiko y Peña, sin opciones

Esta renuncia también trae consecuencias para el resto del grupo A. Zabala se clasifica como primero con este resultado, y Bakaikoa y Peña II quedan sin opciones de estar en la siguiente fase. Medirán sus fuerzas el domingo en frontón Bizkaia de Bilbao en un choque que no vale para nada desde el punto de vista clasificatorio.