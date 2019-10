Altuna III desborda a Peio Etxeberria Jokin Altuna. El de Amezketa arranca la liguilla de cuartos de final del Cuatro y Medio con buenas sensaciones y el navarro paga las consecuencias en Tolosa JUAN PABLO MARTÍN Martes, 15 octubre 2019, 09:02

La liguilla de cuartos del Cuatro y Medio cerró su primera jornada en el frontón Beotibar de Tolosa con otro encuentro sin emoción. Altuna III arrancó su participación en el campeonato con buenas sensaciones y desbordó a un Peio Etxeberria que por más que lo intentó no pudo inquietar a su rival. El de Amezketa llegaba con la incertidumbre de saber cómo estaba en una distancia más corta después de ser uno de los pelotaris que más encuentros de parejas ha jugado a lo largo del verano y constató que todo está donde quería. Para el navarro era un aliciente extra medirse a un delantero de la talla del guipuzcoano después de ser repescado por la lesión de Urrutikoetxea, pero su ilusión se tornó enseguida en desesperación. «Es un partido más. En la vida hay cosas más importantes y hay que quedarse con lo positivo», destacó el de Zenotz al final del choque. Toca pensar en el siguiente compromiso contra Víctor, el sábado en Logroño.

Altuna III ya tiene fijada su próxima estación. Será el domingo en el Astelena de Eibar en la inauguración de la temporada de la Catedral. El guipuzcoano se enfrentará a Jaka después de firmar ayer un duelo que controló desde los instantes iniciales y en el que tuvo poco desgaste. Su veteranía fue un grado. Se situó en el centro de la cancha a la altura del cuadro tres y desde ahí hizo y deshizo porque el navarro no fue capaz de sacarle del sitio. La pelota le salió bien de ambas manos y la puso siempre donde quiso. En una situación así, a Peio Etxeberria le tocó moverse de un lado para otro y estar más pendiente de defender que de otra cosa.

El de colorado comenzó a sumar tantos enseguida y el boquete que abrió en el luminoso para el ecuador de la contienda fue de diez tantos. Lo único que concedió a su oponente fue una pasa de saque que se quedó en mera anécdota porque no tuvo consecuencias. Hasta entonces se cruzaron 102 pelotazos en apenas un cuarto de hora.

Reforzado al comprobar que casi todo lo que intentaba le salía, el que vistió de Amezketa siguió a lo suyo. Era consciente de que tenía a su rival muy tocado y que, en esta situación, era prácticamente imposible que se le escapara el partido.

Ni los descansos obligatorios cambiaron la dinámica. El navarro buscó abrir ángulos pero no lo consiguió, las pelotas a los pies de Altuna III le obligaron demasiado, y cuando se dejan bolas servidas al subcampéon de la pasada edición se pagan las consecuencias.

Mucha exigencia

El de Zenotz entró en un bucle del que no pudo salir. Trató de arriesgar para incrementar su cuenta de tantos consciente de que con un resultado abultado sus probabilidades de seguir adelante en caso de empate disminuían, pero la exigencia del rival fue mucha. La diferencia se fue hasta el 17-1 y todavía no había conseguido un tanto en juego. El segundo lo sumó porque a Altuna III una paradita al 'txoko' se le fue abajo y el tercero de saque porque el resto del guipuzcoano de zurda se le marchó arriba. Pero Altuna III no estaba para muchas concesiones y siguió a lo suyo. Bien en el peloteo y abriendo ángulos en cuanto podía. Fue en el 19-4 cuando Peio Etxeberria logró su única dejada del encuentro que no tuvo respuesta, pero el de Amezketa cerró el partido en cuanto pudo. En el encuentro que abrió el festival, Elordi y Oier Etxebarria cayeron (15-18) ante Zabala y Garmendia.